CBSE Class 12 Answer Sheet Photocopy 2026: बोर्ड ने फीस कटौती को बताया गलत, रिजल्ट के बाद रिवैल्यूएशन पोर्टल गड़बड़ी पर ऑटोमैटिक रिफंड का दिया आश्वासन

CBSE

CBSE Class 12 Answer Sheet Photocopy 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी और पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) आवेदन प्रक्रिया के दौरान आ रही तकनीकी दिक्कतों और गलत फीस कटौती पर आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है. बोर्ड ने प्रभावित छात्रों को आश्वस्त किया है कि उनके खातों से कटी हुई अतिरिक्त राशि ऑटोमैटिक तरीके से वापस (Refund) कर दी जाएगी. वहीं जिन छात्रों से तकनीकी गड़बड़ी के कारण कम फीस ली गई है, उन्हें शेष राशि का भुगतान करना होगा.

पोर्टल पर तकनीकी खराबी से बढ़ीं परेशानियां

पिछले कुछ दिनों से परीक्षा परिणाम के बाद शुरू हुए आधिकारिक पोर्टल पर छात्रों और अभिभावकों को व्यापक तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. कई उपयोगकर्ताओं ने भुगतान गेटवे (Payment Gateway) में गड़बड़ियों की शिकायत की.

छात्रों के अनुसार, बैंक खातों से पैसे कट जाने के बाद भी वेबसाइट पर आवेदन की पुष्टि (Confirmation) दिखाई नहीं दे रही थी. कुछ मामलों में तो पोर्टल की गड़बड़ी के कारण फीस की राशि अत्यधिक बढ़कर दिखाई दे रही थी, जिसने परिवारों की चिंता बढ़ा दी.

आवेदन की समय-सीमा में विस्तार और तकनीकी सुधार

इन डिजिटल बाधाओं से प्रभावित छात्रों को राहत देने के लिए सीबीएसई ने मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. बोर्ड ने कहा कि उसकी तकनीकी टीम ऑनलाइन लेनदेन को सुगम बनाने के लिए लगातार काम कर रही है.

यह आवेदन प्रक्रिया सीबीएसई की परिणाम-बाद शिकायत निवारण प्रणाली का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है. मौजूदा नीति के तहत, कक्षा 12वीं के छात्रों को अंकों के सत्यापन या विशिष्ट प्रश्नों के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने से पहले अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करना अनिवार्य होता है.

डिजिटल मूल्यांकन और फीस में बड़ी कटौती

बता दें कि इस साल सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए पूरी तरह से डिजिटल 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग' (OSM) सिस्टम को अपनाया है. इस नई व्यवस्था को लेकर पारदर्शिता बढ़ाने और पोर्टल की चुनौतियों के बाद छात्रों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए बोर्ड ने इस बार सत्यापन और फोटोकॉपी शुल्क को घटाकर मात्र 100 रुपये कर दिया है.

सीबीएसई ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अपने लेनदेन की स्थिति (Transactional Status) की जांच करते रहें और वित्तीय समाधान की प्रक्रिया पूरी होने तक धैर्य बनाए रखें.