CBSE Class 12th Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12वीं के परिणाम आज हो सकते हैं घोषित, cbse.gov.in और cbseresults.nic.in पर रखें नजर

सीबीएसई परीक्षा, कक्षा 12 के नतीजे आज आ सकते हैं

सीबीएसई परीक्षा, कक्षा 12: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है. विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और बोर्ड के संकेतों के अनुसार, कक्षा 12वीं के परिणाम आज यानी 12 मई 2026 को आधिकारिक तौर पर घोषित किए जा सकते हैं. इस साल परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्र लंबे समय से अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं. बोर्ड द्वारा परिणाम घोषित किए जाने के बाद छात्र अपना स्कोरकार्ड सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे.

कहां और कैसे देखें अपना परिणाम?

बोर्ड द्वारा रिजल्ट जारी किए जाने के बाद, छात्र नीचे दी गई आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से अपने अंक देख सकते हैं:

cbse.gov.in

cbseresults.nic.in

results.cbse.nic.in

रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी जैसे क्रेडेंशियल्स का उपयोग करना होगा. भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट धीमी होने पर छात्र डिजिलॉकर (DigiLocker) और उमंग (UMANG) ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

डिजिलॉकर पर उपलब्ध होगी डिजिटल मार्कशीट

सीबीएसई पिछले कुछ वर्षों की तरह इस बार भी छात्रों को डिजिटल मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रदान करेगा. परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद छात्र डिजिलॉकर पर अपने अकाउंट में लॉग इन करके अपने दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं. यह डिजिटल दस्तावेज प्रवेश प्रक्रियाओं के लिए पूरी तरह से मान्य होते हैं.

इस साल की परीक्षा का संक्षिप्त विवरण

सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षाएं इस साल फरवरी से अप्रैल के बीच आयोजित की गई थीं. पूरे देश और विदेश के हजारों केंद्रों पर लाखों छात्रों ने इस परीक्षा में भाग लिया था. बोर्ड ने निष्पक्ष मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कई कड़े कदम उठाए थे.