Google Down: भारत समेत दुनिया भर में सर्च इंजन ठप, हजारों यूजर्स ने सर्वर एरर की शिकायत की

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

दुनिया के सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन 'गूगल' (Google) की सेवाएं आज यानी 12 मई 2026 को तकनीकी खराबी के कारण अचानक ठप हो गई हैं. भारत सहित दुनिया भर के हजारों यूजर्स ने गूगल सर्च का उपयोग करने में असमर्थता जाहिर की है. आउटेज को ट्रैक करने वाली वेबसाइटों और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यूजर्स को सर्च रिजल्ट देखने के बजाय 'सर्वर एरर' और '500 Error' जैसे संदेश मिल रहे हैं. यह व्यवधान आज दोपहर के समय शुरू हुआ, जिससे व्यक्तिगत और व्यावसायिक कामकाज पर व्यापक असर पड़ा है.

आउटेज की सीमा और प्रभावित क्षेत्र

शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह समस्या किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है. भारत में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों से बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज की गई हैं. वैश्विक स्तर पर अमेरिका, यूरोप और दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में भी यूजर्स ने इसी तरह की परेशानियों का जिक्र किया है. हालांकि गूगल मैप्स और जीमेल जैसी कुछ अन्य सेवाएं आंशिक रूप से काम कर रही हैं, लेकिन मुख्य सर्च बार पूरी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है.

यूजर्स द्वारा रिपोर्ट की गई मुख्य समस्याएं

ज्यादातर यूजर्स ने बताया है कि जैसे ही वे गूगल पर कुछ सर्च करने की कोशिश करते हैं, पेज लोड होने में लंबा समय ले रहा है या 'Internal Server Error' का पॉप-अप दिखा रहा है. कई मामलों में डेस्कटॉप और मोबाइल ऐप दोनों ही वर्जन प्रभावित हुए हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर #GoogleDown ट्रेंड कर रहा है, जहां लोग स्क्रीनशॉट साझा कर अपनी नाराजगी और चिंता जाहिर कर रहे हैं.

गूगल की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार

फिलहाल गूगल ने इस आउटेज के पीछे के सटीक तकनीकी कारण की पुष्टि नहीं की है. आमतौर पर इस तरह की समस्याएं सर्वर अपडेट या बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर में खराबी के कारण होती हैं. कंपनी की तकनीकी टीम इस ग्लिच को ठीक करने के लिए काम कर रही है. तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक अस्थायी समस्या हो सकती है जिसे अगले कुछ घंटों में पूरी तरह से बहाल कर दिया जाएगा.

कामकाज पर असर और विकल्प

गूगल सर्च ठप होने के कारण ऑनलाइन रिसर्च और सूचनाओं के आदान-प्रदान में बड़ी बाधा उत्पन्न हुई है. सर्च इंजन मार्केट में गूगल की एकाधिकार जैसी स्थिति होने के कारण लाखों लोग पूरी तरह से इसी पर निर्भर हैं. इस बीच, कई यूजर्स बिंग (Bing) और डकडकगो (DuckDuckGo) जैसे वैकल्पिक सर्च इंजनों की ओर रुख कर रहे हैं. विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि यूजर्स बार-बार रिफ्रेश करने के बजाय सेवाओं के बहाल होने का इंतजार करें.