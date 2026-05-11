CBSE Class 12 Result 2026 on cbseresults.nic.in: आज या कल जारी हो सकते हैं नतीजे; डिजिलॉकर की सक्रियता ने दिए संकेत

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के लाखों छात्रों का इंतजार जल्द ही समाप्त होने वाला है. ताजा अपडेट के अनुसार, सीबीएसई कक्षा 12वीं का परिणाम 2026 आज, कल या इस सप्ताह के अंत तक आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जा सकता है. हालांकि बोर्ड ने अभी तक सटीक समय की पुष्टि नहीं की है, लेकिन डिजिलॉकर (DigiLocker) प्लेटफॉर्म पर हालिया तकनीकी गतिविधियों और बैकएंड अपडेट से यह स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि नतीजे अपलोड करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. छात्र अपना परिणाम आधिकारिक पोर्टल cbseresults.nic.in पर देख सकेंगे.

डिजिलॉकर की सक्रियता से बढ़े कयास

परिणामों की तारीख को लेकर अटकलें तब तेज हो गईं जब डिजिलॉकर ने परिणामों के लिए विशेष 'एक्सेस कोड' (Access Code) सक्रिय करने की प्रक्रिया शुरू की. आमतौर पर, बोर्ड नतीजों की घोषणा से ठीक पहले डिजिलॉकर पर डेटा सिंक करता है ताकि छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट तुरंत डाउनलोड कर सकें.

स्कूलों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि वे छात्रों को उनके छह अंकों के सुरक्षा पिन (Security PIN) वितरित कर दें. यह पिन डिजिलॉकर खाते को सक्रिय करने और परिणामों तक पहुंचने के लिए अनिवार्य है. बैकएंड पर चल रही इस तैयारी को देखते हुए माना जा रहा है कि बोर्ड किसी भी वक्त आधिकारिक घोषणा कर सकता है.

परिणाम देखने के लिए प्रमुख प्लेटफॉर्म

नतीजे घोषित होने के बाद, भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट धीमी होने की स्थिति में छात्र वैकल्पिक तरीकों का उपयोग कर सकते हैं. मुख्य रूप से निम्नलिखित प्लेटफॉर्म्स पर परिणाम उपलब्ध होंगे:

CBSE की आधिकारिक वेबसाइट (cbse.gov.in और cbseresults.nic.in)

डिजिलॉकर (DigiLocker App और वेबसाइट)

उमंग (UMANG) ऐप

IVRS और एसएमएस (SMS) सेवा

छात्रों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट तारीखों से सावधान रहें. परिणाम देखने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी तैयार रखनी होगी.

डिजिटल मार्कशीट को कानूनी रूप से वैध माना जाता है और छात्र इसका उपयोग कॉलेज प्रवेश प्रक्रिया के लिए कर सकते हैं. मूल प्रमाणपत्र बाद में संबंधित स्कूलों द्वारा वितरित किए जाएंगे.

पृष्ठभूमि और परीक्षा विवरण

सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षाएं इस वर्ष फरवरी और अप्रैल के बीच आयोजित की गई थीं. इस साल देश-विदेश के हजारों केंद्रों पर लगभग 16 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में शामिल हुए हैं. पिछले वर्ष के रुझानों को देखें तो सीबीएसई अक्सर बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक परिणाम जारी करता है, इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे बोर्ड की वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें.