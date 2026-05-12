Adda247 में बड़ी छंटनी, आईपीओ की तैयारी के बीच स्टार्टअप ने 20 फीसदी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला

Adda247 Layoffs: सरकारी परीक्षाओं की तैयारी के क्षेत्र में काम करने वाले प्रमुख एडटेक स्टार्टअप Adda247 ने अपने कार्यबल में लगभग 20 प्रतिशत की कटौती की है. गूगल (Google) समर्थित इस कंपनी ने एक व्यापक आंतरिक पुनर्गठन के तहत करीब 200 कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिया है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब कंपनी अगले 12 से 18 महीनों के भीतर अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) बाजार में लाने की तैयारी कर रही है.

पुनर्गठन का दायरा और प्रभावित विभाग

जानकारी के अनुसार, छंटनी की प्रक्रिया 30 अप्रैल से शुरू की गई थी. इसका असर कंपनी के प्रोडक्ट, डिजाइन, कंटेंट और टेक्नोलॉजी जैसे कई प्रमुख विभागों पर पड़ा है. विशेष रूप से यूपीएससी (UPSC), ज्यूडिशियरी और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) जैसे वर्टिकल में काम करने वाली टीमों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखा गया है. आंतरिक सूत्रों के मुताबिक, जूनियर स्टाफ को जहां खराब प्रदर्शन (Performance) का हवाला दिया गया, वहीं वरिष्ठ पेशेवरों को बताया गया कि यह कटौती खर्चों को कम करने की रणनीतिक योजना का हिस्सा है. यह भी पढ़े: KKR Playoffs Scenario In IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए जीतने होंगे कितने मैच, जानिए केकेआर का पूरा समीकरण

लाभप्रदता की ओर बढ़ते कदम

Adda247 का लक्ष्य वित्त वर्ष 2027 (FY27) तक ग्रुप स्तर पर लाभ कमाना है. वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का राजस्व लगभग 240 करोड़ रुपये रहा था, जबकि उसे करीब 70 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ा था. वर्तमान छंटनी से कंपनी को सालाना वेतन खर्च में करीब 5 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है. कंपनी के प्रवक्ता ने इस बदलाव को विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बताते हुए कहा कि यह कदम बेहतर निष्पादन (Execution) और शिक्षार्थियों की जरूरतों को केंद्रित रखकर उठाया गया है.

एडटेक क्षेत्र में बढ़ता दबाव

भारत का एडटेक सेक्टर महामारी के बाद से फंडिंग की कमी और धीमी राजस्व वृद्धि जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है. वेस्टब्रिज कैपिटल और इन्फो एज जैसे दिग्गजों से अब तक 67 मिलियन डॉलर जुटाने वाली Adda247 अब वित्तीय अनुशासन को प्राथमिकता दे रही है. हालांकि, कंपनी ने स्पष्ट किया है कि कुछ क्षेत्रों में छंटनी के बावजूद, वह महत्वपूर्ण विकास भूमिकाओं के लिए चुनिंदा भर्ती (Hiring) जारी रखेगी ताकि 500 से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को बेहतर सेवा दी जा सके.

प्रभावित कर्मचारियों को सहायता का आश्वासन

कंपनी ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि वे प्रभावित हुए सभी कर्मचारियों को उनके अनुबंध और निर्धारित नीतियों के अनुसार पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं. स्टार्टअप अब अपनी परिचालन दक्षता (Operational Efficiency) को सुधारने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि शेयर बाजार में अपनी शुरुआत से पहले एक मजबूत वित्तीय प्रोफाइल पेश कर सके.