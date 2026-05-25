Gold Rate Today, May 25, 2026: दिल्ली, मुंबई समेत देश के प्रमुख शहरों में क्या है आज सोने का ताजा भाव? जानें 22K और 24K गोल्ड के लेटेस्ट रेट
प्रतीकात्मक तस्वीर (File Image)

Gold Rate Today, May 25, 2026: वैश्विक बाजार से मिल रहे मजबूत संकेतों और घरेलू स्तर पर जारी मांग के चलते भारतीय सर्राफा बाजार में आज, 25 मई 2026 को सोने की कीमतें मजबूत स्तर पर बनी हुई हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भू-राजनीतिक अनिश्चितता, अमेरिकी डॉलर में उतार-चढ़ाव और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों पर आने वाले फैसलों की उम्मीदों ने निवेशकों को सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की तरफ आकर्षित किया है. इसके अलावा, देश के कई हिस्सों में शादियों का सीजन होने के कारण खुदरा स्तर पर भी आभूषणों की मांग काफी सक्रिय है.

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक बाजार के घटनाक्रमों और मुद्रास्फीति (महंगाई) के संकेतों पर निवेशकों की नजर बनी हुई है. इसके चलते निकट भविष्य में सोने की कीमतों में तेजी का रुख जारी रहने की संभावना है. आज अधिकांश भारतीय शहरों में 24 कैरेट सोने का भाव 1,52,900 रुपये प्रति 10 gram और 22 कैरेट सोने का भाव 1,40,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास दर्ज किया जा रहा है.  यह भी पढ़े:  Gold, Silver Import Duty Hike: शादी के मौसम में भारत में सोना-चांदी खरीदना हुआ महंगा, सरकार ने आयात शुल्क बढ़ाकर 15 फीसदी किया

देश के प्रमुख शहरों में आज सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

आज 25 मई 2026 को भारत के विभिन्न महानगरों और प्रमुख शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार हैं.

शहर 22 कैरेट सोने का भाव (INR) 24 कैरेट सोने का भाव (INR)
दिल्ली 1,40,300 1,52,900
मुंबई 1,40,300 1,52,900
चेन्नई 1,40,300 1,52,900
कोलकाता 1,39,700 1,52,300
बेंगलुरु 1,40,300 1,52,900
हैदराबाद 1,40,300 1,52,900
अहमदाबाद 1,40,300 1,52,900
जयपुर 1,40,300 1,52,900
लखनऊ 1,40,300 1,52,900
भोपाल 1,40,300 1,52,900
श्रीनगर 1,40,300 1,52,900
जोधपुर 1,40,300 1,52,900
नोएडा 1,40,300 1,52,900
गाजियाबाद 1,40,300 1,52,900
गुरुग्राम 1,40,300 1,52,900

वैश्विक और स्थानीय कारणों का मिल रहा समर्थन

विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के प्रति मजबूत सेंटिमेंट का सीधा असर भारतीय सर्राफा बाजार पर दिख रहा है. डॉलर इंडेक्स में उतार-चढ़ाव और वैश्विक स्तर पर जारी तनाव के कारण निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर बुलियन मार्केट को प्राथमिकता दे रहे हैं.

स्थानीय स्तर पर, शादी-ब्याह के पारंपरिक सीजन की वजह से आभूषण निर्माताओं और खुदरा खरीदारों की ओर से खरीदारी में लगातार निरंतरता देखी जा रही है. यही कारण है कि देश के लगभग सभी बड़े शहरों में सोने के दाम ऊंचे स्तर पर टिके हुए हैं.

खरीददारों के लिए जरूरी सलाह: ऊपर दिए गए सोने के भाव सांकेतिक हैं और इनमें माल एवं सेवा कर (GST), मेकिंग चार्ज (घड़ाई शुल्क) और स्थानीय जौहरियों का मुनाफा शामिल नहीं है. सोने की शुद्धता और अंतिम कीमत की पुष्टि के लिए हमेशा नजदीकी विश्वसनीय शोरूम पर लाइव मार्केट रेट जरूर चेक करें.