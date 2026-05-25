Padma Awards 2026: राष्ट्रपति भवन में आज पद्म पुरस्कार वितरण समारोह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 66 हस्तियों को करेंगी सम्मानित

Padma Awards 2026: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु सोमवार, 25 मई को वर्ष 2026 के पहले नागरिक अलंकरण समारोह (Civil Investiture Ceremony) के दौरान 66 उत्कृष्ट विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी. यह प्रतिष्ठित राजकीय समारोह राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित किया जा रहा है. इस पहले सत्र में सम्मानित होने वाले नागरिकों में दो को पद्म विभूषण, छह को पद्म भूषण और 58 को पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा.
गरिमामयी समारोह में शीर्ष नेतृत्व की उपस्थिति
इस उच्च स्तरीय आधिकारिक समारोह में देश के शीर्ष राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे. विशिष्ट अतिथियों की सूची में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ-साथ कई केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे. यह भी पढ़े: PM Modi Congratulates 2026 Padma Awardees: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को दी बधाई, कहा- यह काबिलियत की भावना को दिखाता है
वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति मुर्मु ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है. इनमें पांच पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री सम्मान शामिल हैं. आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की है कि शेष बचे पुरस्कार विजेताओं को आने वाले समय में आयोजित होने वाले दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में सम्मानित किया जाएगा.
जमीनी स्तर के 'गुमनाम नायकों' पर विशेष ध्यान
इस वर्ष की पुरस्कार सूची की सबसे बड़ी विशेषता देश के सुदूर और जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2026 के पुरस्कारों में देशभर के 45 'गुमनाम नायकों' (Unsung Heroes) को विशेष प्राथमिकता दी गई है. इनमें से कई विजेता दलित समुदायों, आदिम जनजातियों और भौगोलिक रूप से बेहद दुर्गम क्षेत्रों के निवासी हैं.
आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, इन चयनित लोगों ने अपना पूरा जीवन समाज की गंभीर आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्पित कर दिया है. इन लोगों ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, स्वच्छता और स्थायी आजीविका निर्माण जैसे क्षेत्रों में लक्षित पहलों के माध्यम से दिव्यांगों, महिलाओं, बच्चों और आदिवासी आबादी को सशक्त बनाने का असाधारण कार्य किया है.
पद्म पुरस्कारों की श्रेणियां
परंपरागत रूप से हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित होने वाले पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में गिने जाते हैं. ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल और सिविल सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं. इन पुरस्कारों को तीन अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
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पद्म विभूषण: असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाने वाला देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है.
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पद्म भूषण: उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाने वाला सम्मान है.
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पद्म श्री: किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान है.
इस कैलेंडर वर्ष के लिए स्वीकृत कुल 131 प्राप्तकर्ताओं के बचे हुए समूह को नागरिक अलंकरण के आगामी दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा.