KKR vs DC, IPL 2026 70th Match Scorecard: ईडन गार्डन्स स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रनों से दी शिकस्त, बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने मचाया कोहराम; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Kolkata Knight Riders Cricket Team vs Delhi Capitals Cricket Team, TATA Indian Premier League 2026 70th Match Scorecard Update: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का रोमांच जारी है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए जोर लगा रही हैं. इस सीजन का 70वां मुकाबला 24 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स (KKR vs DC) के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स स्टेडियम (Eden Gardens Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस सीजन में अपनी सातवीं जीत हासिल कर ली हैं. इसके साथ ही इस टूर्नामेंट के लीग के मुकाबले समाप्त हो गए. अब 26 मई से प्लेऑफ के मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स की कमान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) के हाथों में है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई अक्षर पटेल (Axar Patel) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: KKR vs DC, IPL 2026 70th Match Scorecard: ईडन गार्डन्स स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने रखा 204 रनों का टारगेट, केएल राहुल ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम बनाम दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Kolkata Knight Riders Cricket Team vs Delhi Capitals Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 40 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट खोकर 203 रन बनाए. दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से स्टार सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 60 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान केएल राहुल ने महज 30 गेंदों पर पांच चौके और चार छक्के लगाए. केएल राहुल के अलावा कप्तान अक्षर पटेल ने 38 रन बनाए.

दूसरी तरफ, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से सौरभ दुबे ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. सौरभ दुबे के अलावा अनुकूल रॉय, सुनील नारायन और वरुण चक्रवर्ती ने एक-एक विकेट चटकाए. कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 204 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 43 रन बोर्ड पर जड़ दिए. कोलकाता नाइट राइडर्स की पूरी टीम 18.4 ओवर में महज 163 रन बनाकर सिमट गई. कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से कप्तान अजिंक्य रहाणे ने सबसे ज्यादा 63 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान अजिंक्य रहाणे ने महज 38 गेंदों पर चार चौके और चार छक्के लगाए. अजिंक्य रहाणे के अलावा रोवमैन पॉवेल ने 29 रन बटोरे.

वहीं, दिल्ली कैपिटल्स की टीम को घातक तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. दिल्ली कैपिटल्स की ओर से लुंगी एनगिडी और कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा तीन-तीन विकेट अपने नाम किए. लुंगी एनगिडी और कुलदीप यादव के अलावा मिचेल स्टार्क ने दो विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी: 203/5, 20 ओवर (अभिषेक पोरेल 22 रन, केएल राहुल 60 रन, साहिल पारख 24 रन, अक्षर पटेल 39 रन, डेविड मिलर 28 रन, आशुतोष शर्मा नाबाद 18 रन और ट्रिस्टन स्टब्स नाबाद 0 रन.)

कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजी: (अनुकूल रॉय 1 विकेट, सौरभ दुबे 2 विकेट, सुनील नारायन 1 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी: 163/10, 18.4 ओवर (फिन एलन 20 रन, अजिंक्य रहाणे 63 रन, मनीष पांडे 25 रन, कैमरून ग्रीन 2 रन, रोवमैन पॉवेल 29 रन, रिंकू सिंह 0 रन, तेजस्वी दहिया 1 रन, अनुकूल रॉय 9 रन, कार्तिक त्यागी 0 रन, वरुण चक्रवर्ती 5 रन और सौरभ दुबे नाबाद 4 रन.)

दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी: (मिचेल स्टार्क 2 विकेट, लुंगी एनगिडी 3 विकेट, कुलदीप यादव 3 विकेट और अक्षर पटेल 1 विकेट).

नोट: कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम बनाम दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.