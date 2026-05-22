NEET UG 2026: एनटीए ने शुरू की फीस रिफंड प्रक्रिया, जानें कैसे करें क्लेम और क्या हैं री-एग्जाम के नियम

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 22 मई: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency) यानी एनटीए (NTA) ने नीट-यूजी 2026 (NEET UG 2026) परीक्षा रद्द होने से प्रभावित लाखों उम्मीदवारों के लिए 21 मई से एक समर्पित रिफंड पोर्टल (Refund Portal) शुरू कर दिया है. बड़े पैमाने पर पेपर लीक के आरोपों के बाद 3 मई को आयोजित हुई मूल परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) इस मामले की जांच कर रही है. एनटीए ने स्पष्ट किया है कि आगामी 21 जून 2026 को दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होने वाली री-एग्जामिनेशन (दोबारा परीक्षा) के लिए किसी भी उम्मीदवार से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा. यह भी पढ़ें: NEET-UG 2026 पेपर लीक मामला: संसदीय समिति ने NTA प्रमुख से मांगे जवाब, पेपर लीक रोकने के लिए पुख्ता तंत्र बनाने पर जोर

पोर्टल लाइव, बैंक विवरण दर्ज करते समय रखें सावधानी

फीस रिफंड की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए रिफंड पोर्टल को लाइव कर दिया गया है, जहां छात्र अपने बैंक खाते की जानकारी साझा कर सकते हैं. प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को खाताधारक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी (IFSC) कोड और बैंक का नाम बेहद सावधानीपूर्वक दर्ज करना होगा. एनटीए ने पहले ही साफ कर दिया है कि रिफंड राशि में पेमेंट गेटवे और बैंक ट्रांजैक्शन चार्ज शामिल नहीं होंगे, यानी केवल मूल आवेदन शुल्क ही वापस किया जाएगा.

श्रेणीवार नीट यूजी 2026 रिफंड राशि (तालिका)

श्रेणी (Category) रिफंड राशि (Refund Amount) सामान्य (General) INR 1,700 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस (OBC & EWS) INR 1,600 एससी, एसटी और दिव्यांग (SC, ST & PwD) INR 1,000 एनआरआई (NRI) INR 9,500

री-एग्जाम के लिए परीक्षा का माध्यम और शहर नहीं बदलेंगे

एनटीए ने परीक्षा के मोर्चे पर भी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एजेंसी ने पुष्टि की है कि उम्मीदवारों को मूल आवेदन प्रक्रिया के दौरान चुने गए परीक्षा के माध्यम (Medium of Exam) को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

इसके अतिरिक्त, शहर की प्राथमिकताएं (City Preferences) भी अपरिवर्तित रहेंगी. परीक्षा केंद्रों का आवंटन उम्मीदवारों द्वारा अपने आवेदन फॉर्म में पहले से चुने गए शहरों के आधार पर रैंडम (यादृच्छिक) तरीके से किया जाएगा. कुछ केंद्रों पर भाषा संबंधी बाधाओं के कारण छात्रों को शहरों की उपलब्धता में जो समस्याएं आई थीं, उन्हें एनटीए ने स्वीकार किया है.

संसदीय समिति के सामने पेश हुए NTA अधिकारी

यह विवाद संसद तक भी पहुंच चुका है, जहां एक संसदीय समिति ने पेपर लीक प्रकरण के बाद एनटीए के अधिकारियों को तलब कर सुधारों की समीक्षा की है. एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने समिति को आश्वासन दिया है कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष रहेगी और इस लीक में शामिल हर व्यक्ति की पहचान की जाएगी, चाहे उसका संगठन से कैसा भी संबंध हो. 21 मई को हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में एनटीए के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए थे. यह भी पढ़ें: NEET परीक्षा में बड़ा बदलाव: अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी परीक्षा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा ऐलान

NEET UG 2026: रिफंड क्लेम करने की चरणबद्ध प्रक्रिया