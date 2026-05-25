CUET UG 2026 May 28 Exam Postponed: बकरीद के चलते 28 मई की सीयूईटी यूजी परीक्षा स्थगित, NTA जल्द करेगा नई तारीख का ऐलान

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

CUET UG 2026 May 28 Exam Postponed: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्नातक (CUET-UG) 2026 के तहत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को आधिकारिक तौर पर स्थगित कर दिया है. यह स्थगन देश भर में पहली और दूसरी दोनों शिफ्टों में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए लागू होगा. टेस्टिंग एजेंसी के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा ईद-उल-अजहा (बकरीद) के लिए घोषित सार्वजनिक अवकाश की तारीख में संशोधन किए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया है.

छुट्टी के सरकारी शेड्यूल में बदलाव बना मुख्य कारण

NTA द्वारा रविवार देर शाम जारी किए गए एक सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, परीक्षा तिथियों में यह बदलाव भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के एक आधिकारिक ज्ञापन के बाद किया गया है. DoPT ने 22 मई 2026 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर बकरीद की छुट्टी की तारीख को संशोधित किया था, जिसके कारण राष्ट्रीय स्तर की इस प्रवेश परीक्षा के शेड्यूल को फिर से व्यवस्थित करना आवश्यक हो गया. यह भी पढ़े: When is Bakrid 2026 in India: भारत में 27 या 28 मई, कब मनाई जाएगी बकरीद? जानें सही डेट, धार्मिक महत्व और कुर्बानी की फज़ीलत

28 मई की सीयूईटी यूजी परीक्षा स्थगित

📢 Important update for CUET (UG) 2026 candidates. The examinations scheduled for 28 May 2026 (both shifts) stand postponed — in view of the change in the date of the Id-ul-Zuha (Bakrid) holiday as per Government of India notification. 🗓️ Revised exam dates for affected… pic.twitter.com/I9KhTFwMhE — National Testing Agency (@NTA_Exams) May 24, 2026

NTA ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि ईद-उल-जुहा (बकरीद) के अवसर पर छुट्टी की तारीख बदलने के संबंध में DoPT की अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए, 28 मई 2026 को दोनों शिफ्टों में आयोजित होने वाली CUET (UG) 2026 परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं. प्रभावित उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा आने वाले समय में अलग से की जाएगी.

बाकी शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं, जून तक चलेंगी परीक्षाएं

एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि प्रभावित 28 मई के स्लॉट को छोड़कर अन्य सभी विषयों की परीक्षाएं अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी. इस साल की कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं (CBT) 13 मई से शुरू हो चुकी हैं और यह जून के शुरुआती सप्ताह तक जारी रहने वाली हैं.

NTA की जरूरी सलाह

स्थगन से प्रभावित होने वाले छात्रों को सलाह दी गई है कि वे नई परीक्षा तिथियों, शिफ्टों और संशोधित एडमिट कार्ड (Admit Card) के अपडेट के लिए लगातार आधिकारिक पोर्टल्स की निगरानी करें. छात्र किसी भी नवीनतम जानकारी के लिए NTA की कॉर्पोरेट वेबसाइट (nta.ac.in) और समर्पित CUET-UG प्लेटफॉर्म (cuet.nta.nic.in) पर भरोसा कर सकते हैं.

भ्रम और सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से बचने के लिए NTA ने छात्रों को केवल सत्यापित वेब चैनलों पर पोस्ट किए गए नोटिफिकेशन को ही अंतिम मानने के निर्देश दिए हैं. यदि उम्मीदवारों को पुनर्निर्धारित परीक्षाओं के संबंध में कोई विशिष्ट समस्या या जिज्ञासा है, तो वे सीधे NTA के हेल्पडेस्क नंबर 011-40759000 पर संपर्क कर सकते हैं या cuet-ug@nta.ac.in पर ईमेल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए अनिवार्य है CUET-UG

देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने CUET-UG व्यवस्था लागू की थी. भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित प्रमुख राज्य, डीम्ड और भाग लेने वाले निजी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना अनिवार्य है. यह सिंगल-विंडो परीक्षा उम्मीदवारों के भाषाई कौशल, सामान्य योग्यता और मुख्य विषय-विशिष्ट ज्ञान का मूल्यांकन करती है.