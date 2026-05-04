Meghalaya Board HSSLC Result 2026 OUT: मेघालय बोर्ड ने जारी किए 12वीं के नतीजे; megresults.nic.in पर ऐसे देखें परिणाम

Meghalaya Board HSSLC Result 2026 OUT: मेघालय स्कूल शिक्षा बोर्ड (MBOSE) ने आज, 4 मई 2026 को हायर सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (HSSLC) परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं. बोर्ड ने सुबह 11:00 बजे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और वोकेशनल स्ट्रीम के नतीजे एक साथ जारी किए. इस वर्ष परिणाम पिछले साल की तुलना में एक दिन पहले घोषित किए गए हैं.

बता दें कि इस साल 12वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी से 13 मार्च के बीच आयोजित की गई थीं. परीक्षा में शामिल हुए हजारों छात्र अब बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी डिजिटल मार्कशीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं. यह भी पढ़े: Maharashtra HSC 12th Result 2026 OUT: महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं परिणाम में इस बार भी लड़कियों का दबदबा, लड़कों की तुलना में शानदार रहा प्रदर्शन

इन वेबसाइटों पर देखें अपना परिणाम

भारी ट्रैफिक के कारण आधिकारिक सर्वर पर दबाव को देखते हुए, बोर्ड ने छात्रों के लिए कई लिंक उपलब्ध कराए हैं. छात्र निम्नलिखित वेबसाइटों पर अपना रोल नंबर दर्ज कर परिणाम देख सकते हैं:

megresults.nic.in

mbose.in

mboseresults.in

मार्कशीट डाउनलोड करने की प्रक्रिया

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट megresults.nic.in पर जाएं.

अपनी स्ट्रीम (आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या वोकेशनल) के लिंक पर क्लिक करें.

अपना रोल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें.

स्क्रीन पर आपका परिणाम दिखाई देगा, इसे भविष्य के लिए PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लें.

SMS और डिजिलॉकर की सुविधा

कम इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के लिए बोर्ड ने SMS के माध्यम से भी परिणाम देखने की सुविधा दी है. छात्र अपनी स्ट्रीम के अनुसार (MBOSE12A / MBOSE12S / MBOSE12C) के साथ अपना रोल नंबर लिखकर 56263 पर भेज सकते हैं. इसके अलावा, छात्र 'डिजिलॉकर' (DigiLocker) प्लेटफॉर्म से भी अपनी प्रमाणित डिजिटल मार्कशीट प्राप्त कर सकेंगे.

आगे की प्रक्रिया और पुनर्मूल्यांकन

बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, परिणामों के साथ-साथ विषयवार टॉपर्स की सूची और कुल पास प्रतिशत भी साझा किया गया है. हालांकि डिजिटल मार्कशीट कॉलेज प्रवेश के लिए मान्य है, लेकिन छात्रों को अपनी मूल हार्ड-कॉपी मार्कशीट संबंधित स्कूलों से प्राप्त करनी होगी.

जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं या किसी विषय में असफल रहे हैं, वे जल्द ही पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) या सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे. बोर्ड इस महीने के अंत तक इन प्रक्रियाओं के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा.