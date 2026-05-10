LSG Out Of IPL 2026 Playoffs Race: चेन्नई सुपर किंग्स से हार के बाद IPL 2026 प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई लखनऊ सुपर जायंट्स

LSG Out of IPL 2026 Playoffs Race: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का रोमांच जारी है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए जोर लगा रही हैं. इस सीजन का 53वां मुकाबला आज यानी 10 मई को चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (CSK vs LSG) के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई (Chennai) के एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स को पांच विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम ने इस सीजन में अपनी छठवीं जीत हासिल कर ली हैं. इस सीजन में चेन्नई सुपरकिंग्स की कमान रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) के हाथों में है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स की अगुवाई ऋषभ पंत (Rishabh Pant) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Urvil Patel Smashes Joint-Fastest IPL Fifty: उर्विल पटेल ने रचा इतिहास, CSK vs LSG मैच में जड़ा आईपीएल इतिहास का संयुक्त सबसे तेज अर्धशतक

ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की अगुवाई वाली लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के प्लेऑफ की रेस से आधिकारिक तौर पर बाहर हो गई है. रविवार को एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) में खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर उनके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों पर पूरी तरह पानी फेर दिया.

लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए थे. टीम के लिए जोश इंग्लिस (Josh Inglis) ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 33 गेंदों में 85 रन की शानदार पारी खेली. हालांकि टीम के मिडिल ऑर्डर ने निराश किया और लगातार विकेट गिरने से लखनऊ सुपर जायंट्स बड़ा स्कोर खड़ा करने से चूक गई. चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से जेमी ओवरटन (Jamie Overton) ने तीन विकेट झटके, जबकि डेवाल्ड ब्रेविस (Dewald Brevis) ने शानदार डायरेक्ट हिट रन आउट कर मैच का रुख बदल दिया.

204 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स को उर्विल पटेल (Urvil Patel) ने तूफानी शुरुआत दिलाई. उर्विल पटेल ने महज 13 गेंदों में अर्धशतक जड़कर आईपीएल इतिहास के संयुक्त सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड अपने नाम किया. उन्होंने 64 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसकी बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स ने रिकॉर्ड रन चेज पूरा कर लिया.

यह मुकाबला ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बेहद निराशाजनक सीजन का अंत साबित हुआ. टीम ने 11 मुकाबलों में सिर्फ 3 जीत दर्ज की और पूरे सीजन में निरंतरता की कमी साफ नजर आई. खासकर गेंदबाजी विभाग में टीम संघर्ष करती दिखी और बड़े स्कोर बचाने में नाकाम रही.

मैच के बाद कप्तान ऋषभ पंत ने निराशा जाहिर करते हुए कहा कि टीम ने बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन पूरे सीजन में बड़े स्कोर डिफेंड करने में टीम अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सकी. उन्होंने माना कि टीम में जज्बा था, लेकिन निर्णायक मौकों पर बेहतर प्रदर्शन की जरूरत थी. अब लखनऊ सुपर जायंट्स अपने बचे हुए मुकाबलों के लिए लखनऊ लौटेगी. टीम अपने अंतिम तीन मैचों में दो मुकाबले घरेलू मैदान पर खेलेगी, जबकि एक मैच जयपुर में राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ होगा. इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ रिवर्स फिक्सचर और पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ सीजन का आखिरी मुकाबला भी खेला जाएगा.