LSG vs CSK, IPL 2026 59th Match Toss Winner Prediction: एमए चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings, TATA Indian Premier League 2026 59th Match Toss Winner Prediction: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 59वां मुकाबला आज यानी 15 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स (LSG vs CSK) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के इकाना स्टेडियम (Ekana Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस सीजन में अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 3 में जीत और 8 में हार का सामना किया है. वहीं, चेन्नई सुपरकिंग्स ने 11 मैच खेले हैं, जिसमें 6 में जीत मिली है, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. दोनों टीमों की नजर इस मुकाबले को जीतकर सीजन में बेहतर स्थिति हासिल करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स की अगुवाई ऋषभ पंत (Rishabh Pant) कर रहे हैं, जबकि चेन्नई सुपरकिंग्स की कमान रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: LSG vs CSK, IPL 2026 59th Match Stats And Preview: टूर्नामेंट के 59वें मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स को हराकर सम्मान के साथ सीजन खत्म करना चाहेगी लखनऊ सुपर जायंट्स, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 59वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपरकिंग्स से होगा. ये मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा. मौजूदा सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक 11 मैच खेले हैं. इस दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को तीन मुकाबलों में जीत और आठ मैच में हार मिली है. दूसरी तरफ, चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम ने इस सीजन में अब तक 11 मैच खेले हैं. इस दौरान चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम को छह मुकाबलों में जीत और पांच मैचों में हार मिली है. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स हेड टू हेड (LSG vs CSK Head To Head)

टाटा आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 7 मुकाबले हुए हैं. इस दौरान दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है. चेन्नई सुपरकिंग्स को 3 मैच में जीत मिली है. जबकि, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने भी 3 मुकाबले अपने नाम किए हैं. एक मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया था. इस सीजन दोनों टीमों के बीच यह दूसरा मुकाबला होगा. पहले मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया था. आईपीएल 2025 में दोनों टीमों के बीच आखिरी मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स को 5 विकेट से जीत मिली थी.

लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है. ऐसे में टीम अपने बचे हुए मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी. कप्तान ऋषभ पंत और निकोलस पूरन से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. गेंदबाजी में मोहम्मद शमी और प्रिंस यादव अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ, चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम जीत के साथ अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी. रुतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में अंशुल कंबोज और नूर अहमद से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

टाटा आईपीएल 2026 का 59वां मुकाबला आज यानी 15 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. इकाना स्टेडियम की पिच काली मिट्टी से तैयार की गई है. इस पिच पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है स्पिन गेंदबाज हावी होने लगते हैं. पिछले कुछ मुकाबलों में यहां बल्लेबाजों ने भी जमकर रन बनाए हैं. पहले इस मैदान पर 200 रन का स्कोर मुश्किल माना जाता था, लेकिन अब बल्लेबाज आसानी से बड़े शॉट्स खेल रहे हैं. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 173 रन है. एक्यूवेदर के अनुसार, 15 मई को लखनऊ का मौसम पूरी तरह साफ नहीं रहेगा. यहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहने का अनुमान है. बारिश होने की 25 प्रतिशत संभावना है. पूरे दिन उमस भरा मौसम देखने को मिल सकता है.

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स में कौन होगा टॉस का बॉस? (LSG vs CSK Toss Winner Prediction)

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच खेले गए कुल सात मुकाबलों में टॉस का रिकॉर्ड लगभग बराबरी का रहा है. इन छह मैचों में चेन्नई सुपरकिंग्स ने चार बार टॉस जीता है. वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने तीन मुकाबलों में टॉस अपने नाम किया है. आज के मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम टॉस जीत सकती है. हमारी टॉस की भविष्यवाणी पिछले टॉस परिणामों पर आधारित है. टॉस कौन जीतेगा, यह तय करने के लिए गहन अध्ययन किया गया है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (CSK vs LSG 53rd T20 Match Playing Prediction)

चेन्नई सुपरकिंग्स: संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, अकील हुसैन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी और गुरजपनीत सिंह.

लखनऊ सुपर जायंट्स: मिचेल मार्श, अर्शिन कुलकर्णी, निकोलस पूरन, एडेन मार्करम, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंह, शाहबाज अहमद, दिग्वेश सिंह राठी, मोहम्मद शमी और प्रिंस यादव.

नोट: चेन्नई सुपरकिंग्स क्रिकेट टीम बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.