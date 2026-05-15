LSG vs CSK, IPL 2026 59th Match Key Players To Watch Out: आज लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच होगा हाईवोल्टेज मुकाबला, इन स्टार खिलाड़ियों पर रहेंगी सबकी निगाहें

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings, TATA Indian Premier League 2026 59th Match Key Players To Watch: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 59वां मुकाबला आज यानी 15 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स (LSG vs CSK) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के इकाना स्टेडियम (Ekana Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस सीजन में अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 3 में जीत और 8 में हार का सामना किया है. वहीं, चेन्नई सुपरकिंग्स ने 11 मैच खेले हैं, जिसमें 6 में जीत मिली है, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. दोनों टीमों की नजर इस मुकाबले को जीतकर सीजन में बेहतर स्थिति हासिल करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स की अगुवाई ऋषभ पंत (Rishabh Pant) कर रहे हैं, जबकि चेन्नई सुपरकिंग्स की कमान रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: LSG vs CSK, IPL 2026 59th Match Stats And Preview: टूर्नामेंट के 59वें मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स को हराकर सम्मान के साथ सीजन खत्म करना चाहेगी लखनऊ सुपर जायंट्स, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 59वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपरकिंग्स से होगा. ये मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा. मौजूदा सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक 11 मैच खेले हैं. इस दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को तीन मुकाबलों में जीत और आठ मैच में हार मिली है. दूसरी तरफ, चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम ने इस सीजन में अब तक 11 मैच खेले हैं. इस दौरान चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम को छह मुकाबलों में जीत और पांच मैचों में हार मिली है. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स हेड टू हेड (LSG vs CSK Head To Head)

टाटा आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 7 मुकाबले हुए हैं. इस दौरान दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है. चेन्नई सुपरकिंग्स को 3 मैच में जीत मिली है. जबकि, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने भी 3 मुकाबले अपने नाम किए हैं. एक मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया था. इस सीजन दोनों टीमों के बीच यह दूसरा मुकाबला होगा. पहले मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया था. आईपीएल 2025 में दोनों टीमों के बीच आखिरी मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स को 5 विकेट से जीत मिली थी.

लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है. ऐसे में टीम अपने बचे हुए मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी. कप्तान ऋषभ पंत और निकोलस पूरन से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. गेंदबाजी में मोहम्मद शमी और प्रिंस यादव अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ, चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम जीत के साथ अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी. रुतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में अंशुल कंबोज और नूर अहमद से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें (CSK vs LSG Key Players To Watch)

चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए संजू सैमसन ने पिछले 10 मैचों में 167.5 की स्ट्राइक रेट से 402 रन बनाए हैं. वहीं कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने पिछले 10 मैचों में 251 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में अंशुल कंबोज ने पिछले 10 मैचों में 17 विकेट झटके हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मिचेल मार्श ने पिछले 10 मैचों में 152.91 की स्ट्राइक रेट से 367 रन बनाए हैं. वहीं निकोलस पूरन भी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं. गेंदबाजी में प्रिंस यादव ने पिछले 10 मुकाबलों में 16 विकेट अपने नाम किए हैं.

चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम पिछले मुकाबले में जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी हुई है. बल्लेबाजी में संजू सैमसन और रुतुराज गायकवाड़ टीम को मजबूत शुरुआत दे सकते हैं. मिडिल ऑर्डर में डेवाल्ड ब्रेविस और जेमी ओवरटन अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में नूर अहमद और अंशुल कंबोज से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम भी पिछले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर आत्मविश्वास से भरी हुई है. बल्लेबाजी में मिचेल मार्श और निकोलस पूरन टीम के लिए अहम होंगे, जबकि मिडिल ऑर्डर में एडेन मार्करम मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में मोहम्मद शमी और प्रिंस यादव टीम को मजबूती देंगे.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (LSG vs CSK 59th T20 Match Playing Prediction)

लखनऊ सुपर जायंट्स: मिचेल मार्श, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), एडेन मार्करम, अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंह, शाहबाज अहमद, मोहम्मद शमी, दिग्वेश सिंह राठी और प्रिंस यादव.

चेन्नई सुपरकिंग्स: संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, अकील होसेन, अंशुल कंबोज, मैट हेनरी, नूर अहमद और मुकेश चौधरी.

नोट: लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.