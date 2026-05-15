कल का मौसम 16 मई: उत्तर भारत में भीषण लू का अलर्ट; अंडमान पहुंचा मानसून, जानें अपने शहर का हाल

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, शनिवार 16 मई 2026 को देश के उत्तर-पश्चिमी और मध्य भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा. मैदानी इलाकों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई शहरों में लू (Heatwave) की स्थिति बनी रहेगी. राहत की खबर यह है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून अपनी सामान्य गति से आगे बढ़ते हुए कल तक अंडमान सागर और दक्षिण बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में दस्तक दे सकता है.
दिल्ली और एनसीआर: लू की शुरुआत
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद) में कल से लू का प्रभाव शुरू होने की संभावना है. आसमान साफ रहेगा और तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और दोपहर के समय शुष्क पछुआ हवाओं के कारण लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है.
उत्तर प्रदेश: लखनऊ और कानपुर में पारा 45 के पार
उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कल गर्मी का सितम जारी रहेगा. लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों में अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. विशेष रूप से कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र में भीषण लू चलने की चेतावनी दी गई है. रात के तापमान में भी वृद्धि होने से रातें भी गर्म रहने की संभावना है.
बिहार: पटना और गया में उमस भरी गर्मी
बिहार में कल मौसम शुष्क और काफी गर्म रहेगा. राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि गया और भागलपुर में पारा 43 डिग्री तक जा सकता है. हालांकि, बिहार के कुछ हिस्सों में कल शाम को 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं (Thundersquall) चलने की संभावना है, जिससे धूल भरी आंधी आ सकती है.
राजस्थान: रेगिस्तानी इलाकों में भीषण लू
राजस्थान में कल गर्मी का सबसे उग्र रूप देखने को मिलेगा. जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जैसे पश्चिमी जिलों में भीषण लू (Severe Heatwave) का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जयपुर और अजमेर में भी अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. शुष्क रेतीली हवाओं के कारण दोपहर के समय जनजीवन प्रभावित हो सकता है.
मुंबई: उमस और चिपचिपी गर्मी
मुंबई और कोंकण क्षेत्र में कल का मौसम काफी उमस भरा रहने वाला है. मुंबई में अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, लेकिन उच्च आर्द्रता (Humidity) के कारण यह 40 डिग्री से अधिक महसूस होगा. प्री-मानसून गतिविधियों के कारण शाम के समय आसमान में बादल छा सकते हैं और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है.