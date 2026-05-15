LSG vs CSK, IPL 2026 59th Match Stats And Preview: लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स मुकाबले के बीच आज होगा रोमांचक मुकाबला, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings, TATA Indian Premier League 2026 59th Match Record And Milestone: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 59वां मुकाबला आज यानी 15 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स (LSG vs CSK) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के इकाना स्टेडियम (Ekana Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस सीजन में अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 3 मैच में जीत और 8 में हार का सामना किया है. वहीं, चेन्नई सुपरकिंग्स ने भी 11 मैच खेले हैं, जिसमें 6 में जीत और 5 में हार मिली है. दोनों टीमों की नजर इस मुकाबले को जीतकर बेहतर प्रदर्शन करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स की अगुवाई ऋषभ पंत (Rishabh Pant) कर रहे हैं, जबकि चेन्नई सुपरकिंग्स की कमान रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: LSG vs CSK, IPL 2026 59th Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच रोमांचक मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 59वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपरकिंग्स से 15 मई को होगा. ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स ने 3 मुकाबले जीते हैं और 8 में हार झेली है. वहीं, रुतुराज गायकवाड़ के नेतृत्व वाली चेन्नई सुपरकिंग्स ने 6 मुकाबले जीते हैं और 5 में हार का सामना किया है. अब दोनों टीमें लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. चलिए इस रोमांचक मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स हेड टू हेड (LSG vs CSK Head To Head)

आईपीएल के इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 7 मैच खेले गए हैं. इनमें से 3 मुकाबले चेन्नई सुपरकिंग्स ने जीते हैं, जबकि 3 मैच लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने नाम किए हैं. एक मुकाबला बेनतीजा रहा है. पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया था. लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए निकोलस पूरन ने इस सीजन में शानदार बल्लेबाजी की है. वहीं ऋषभ पंत और मिचेल मार्श भी टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए संजू सैमसन और रुतुराज गायकवाड़ बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं. गेंदबाजी में अंशुल कंबोज और नूर अहमद टीम को मजबूती देते हैं.

आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड्स (LSG vs CSK Records And Milestones)

टी20 क्रिकेट में चेन्नई सुपरकिंग्स के बल्लेबाज संजू सैमसन को 7000 रन पूरे करने के लिए 52 रन की जरूरत है.

आईपीएल इतिहास में चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ को 3000 रन पूरे करने के लिए 64 रन की दरकार है.

टी20 क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज निकोलस पूरन को 400 छक्के पूरे करने के लिए 3 छक्कों की जरूरत है.

आईपीएल इतिहास में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत को 150 छक्के पूरे करने के लिए 2 छक्कों की आवश्यकता है.

टी20 क्रिकेट में चेन्नई सुपरकिंग्स के ऑलराउंडर शिवम दुबे को 3500 रन पूरे करने के लिए 41 रन की जरूरत है.

आईपीएल इतिहास में चेन्नई सुपरकिंग्स के गेंदबाज नूर अहमद को 50 विकेट पूरे करने के लिए 2 विकेट की दरकार है.

टी20 क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को 300 विकेट पूरे करने के लिए 4 विकेट की जरूरत है.

आईपीएल इतिहास में लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज प्रिंस यादव को 20 विकेट पूरे करने के लिए 4 विकेट की आवश्यकता है.

टी20 क्रिकेट में चेन्नई सुपरकिंग्स के तेज गेंदबाज मैट हेनरी को 200 विकेट पूरे करने के लिए 3 विकेट की जरूरत है.

आईपीएल इतिहास में चेन्नई सुपरकिंग्स के बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस को 500 रन पूरे करने के लिए 29 रन की दरकार है.

नोट: लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.