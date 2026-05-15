LSG vs CSK, IPL 2026 59th Match Scorecard: इकाना स्टेडियम में चेन्नई सुपरकिंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने रखा 188 रनों का टारगेट, कार्तिक शर्मा ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Lucknow Super Giants Cricket Team vs Chennai Super Kings Cricket Team, TATA Indian Premier League 2026 59th Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का रोमांच जारी है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए जोर लगा रही हैं. इस सीजन का 59वां मुकाबला आज यानी 15 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स (LSG vs CSK) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के इकाना स्टेडियम (Ekana Stadium) में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगी. इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स की कमान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के हाथों में है, जबकि चेन्नई सुपरकिंग्स की अगुवाई रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: LSG vs CSK, IPL 2026 59th Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच रोमांचक मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच में अब तक आईपीएल के इतिहास में कुल 7 बार भिड़ंत देखने को मिली है. जिसमें दोनों टीमों ने 3-3 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है.

लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस सीजन में संघर्ष करती नजर आई है. टीम के पास निकोलस पूरन और मिचेल मार्श जैसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं. मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत और एडेन मार्करम टीम को मजबूती देते हैं. तेज गेंदबाजी की कमान मोहम्मद शमी के कंधों पर होगी. दूसरी तरफ, चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम शानदार लय में नजर आ रही है. संजू सैमसन और रुतुराज गायकवाड़ टीम को मजबूत शुरुआत दे सकते हैं. वहीं, गेंदबाजी में अंशुल कंबोज और नूर अहमद अहम भूमिका निभा सकते हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Lucknow Super Giants Cricket Team vs Chennai Super Kings Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 31 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट खोकर 187 रन बनाए. चेन्नई सुपरकिंग्स की तरफ से युवा घातक बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने सबसे ज्यादा 71 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान कार्तिक शर्मा ने महज 42 गेंदों पर छह चौके और पांच छक्के लगाए. कार्तिक शर्मा के अलावा शिवम दुबे ने नाबाद 32 रन बनाए.

दूसरी तरफ, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को आकाश महाराज सिंह ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से आकाश महाराज सिंह ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. आकाश महाराज सिंह के अलावा मोहम्मद शमी और शाहबाज़ अहमद ने एक-एक विकेट चटकाए. लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 188 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट में दो पॉइंट्स हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

चेन्नई सुपरकिंग्स की बल्लेबाजी: 187/5, 20 ओवर (संजू सैमसन 20 रन, रुतुराज गायकवाड़ 13 रन, उर्विल पटेल 6 रन, कार्तिक शर्मा 71 रन, डेवाल्ड ब्रेविस 25 रन, शिवम दुबे नाबाद 32 रन और प्रशांत वीर नाबाद 13 रन, अंशुल कंबोज रन, नूर अहमद रन, स्पेंसर जॉनसन रन और मुकेश चौधरी रन.)

लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजी: (आकाश महाराज सिंह 3 विकेट, मोहम्मद शमी 1 विकेट और शाहबाज़ अहमद 1 विकेट).

नोट: लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.