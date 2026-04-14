CBSE 10th Result 2026: वेबसाइट क्रैश होने की चिंता छोड़ें, UMANG और DigiLocker पर ऐसे देखें अपना स्कोरकार्ड

CBSE (Photo Credits: Wikipedia)

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education) यानी सीबीएसई (CBSE) जल्द ही कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम 2026 (Class 10 Result 2026) घोषित करने की तैयारी में है. देशभर के लाखों छात्र अपनी मेहनत का फल देखने के लिए उत्साहित हैं. अक्सर परिणाम घोषित होते ही आधिकारिक वेबसाइट पर ट्रैफिक (Website Traffic) बढ़ जाता है, जिससे तकनीकी दिक्कतें आती हैं. ऐसे में छात्रों के लिए 'उमंग' (UMANG) ऐप और 'डिजिलॉकर' (DigiLocker) जैसे डिजिटल विकल्प सबसे तेज़ और भरोसेमंद माध्यम बनकर उभरे हैं. यह भी पढ़ें: CBSE Class 10 Result 2026: सीबीएसई 10वीं के परिणाम जल्द होंगे घोषित, DigiLocker के अलावा इन आधिकारिक पोर्टल्स पर चेक करें नतीजे

UMANG ऐप पर कैसे चेक करें रिजल्ट?

उमंग ऐप एक एकीकृत सरकारी प्लेटफॉर्म है, जो भारी ट्रैफिक के दौरान भी सुचारू रूप से काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। छात्र इस ऐप के जरिए बिना किसी देरी के अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

सबसे पहले अपने स्मार्टफोन पर UMANG ऐप डाउनलोड करें और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें.

ऐप के सर्च बार में 'CBSE' टाइप करें और सेवाओं की सूची में 'Class 10 Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें.

अपना रोल नंबर, स्कूल कोड और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें.

सबमिट करते ही आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर होगा, जिसे आप भविष्य के लिए डाउनलोड भी कर सकते हैं.

DigiLocker: डिजिटल मार्कशीट का सुरक्षित विकल्प

वेबसाइट के अलावा, छात्र अपनी आधिकारिक मार्कशीट डिजिलॉकर से भी प्राप्त कर सकते हैं. डिजिलॉकर द्वारा जारी प्रमाण पत्र पूरी तरह से मान्य होते हैं और स्कूल/कॉलेज एडमिशन में इनका उपयोग किया जा सकता है.

रिजल्ट घोषित होने के तुरंत बाद डिजिलॉकर पर प्रोविजनल मार्कशीट उपलब्ध हो जाती है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तैयार रखें ताकि लॉगिन में कोई समस्या न आए.

एडमिट कार्ड संभाल कर रखें

विशेषज्ञों का कहना है कि रिजल्ट चेक करते समय अक्सर छात्र जल्दबाजी में विवरण भरने में गलती कर देते हैं। एक छोटी सी चूक के कारण परिणाम देखने में देरी हो सकती है. इसलिए, एडमिट कार्ड को अपने पास रखें और रोल नंबर व अन्य आईडी सावधानीपूर्वक दर्ज करें.

सीबीएसई द्वारा इन डिजिटल समाधानों को बढ़ावा देने का उद्देश्य शिक्षा सेवाओं को आधुनिक बनाना और छात्रों को तकनीकी बाधाओं से मुक्त करना है. इन प्लेटफॉर्म्स के कारण अब भारत के दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले छात्र भी अपना परिणाम तुरंत और सुरक्षित तरीके से प्राप्त कर सकते हैं.