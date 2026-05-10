CSK vs LSG, IPL 2026 53rd Match Key Players To Watch Out: आज चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगा हाईवोल्टेज मुकाबला, इन स्टार खिलाड़ियों पर रहेंगी सबकी निगाहें

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 53वें मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से 10 मई को होगा. रुतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपरकिंग्स ने 5 मुकाबले जीते हैं और 5 में हार झेली है. वहीं, ऋषभ पंत के नेतृत्व वाली लखनऊ सुपर जायंट्स ने 3 मुकाबले जीते हैं और 7 में हार का सामना किया है. अब दोनों टीमें चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. चलिए इस रोमांचक मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं.

चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स हेड टू हेड (CSK vs LSG Head To Head)

आईपीएल के इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 6 मैच खेले गए हैं. इनमें से 3 मुकाबले लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीते हैं, जबकि 2 मैच चेन्नई सुपरकिंग्स ने अपने नाम किए हैं. एक मुकाबला बेनतीजा रहा है. पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया था.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें (CSK vs LSG Key Players To Watch)

चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए संजू सैमसन ने पिछले 10 मैचों में 167.5 की स्ट्राइक रेट से 402 रन बनाए हैं. वहीं कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने पिछले 10 मैचों में 251 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में अंशुल कंबोज ने पिछले 10 मैचों में 17 विकेट झटके हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मिचेल मार्श ने पिछले 10 मैचों में 152.91 की स्ट्राइक रेट से 367 रन बनाए हैं. वहीं निकोलस पूरन भी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं. गेंदबाजी में प्रिंस यादव ने पिछले 10 मुकाबलों में 16 विकेट अपने नाम किए हैं.

चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम पिछले मुकाबले में जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी हुई है. बल्लेबाजी में संजू सैमसन और रुतुराज गायकवाड़ टीम को मजबूत शुरुआत दे सकते हैं. मिडिल ऑर्डर में डेवाल्ड ब्रेविस और जेमी ओवरटन अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में नूर अहमद और अंशुल कंबोज से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम भी पिछले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर आत्मविश्वास से भरी हुई है. बल्लेबाजी में मिचेल मार्श और निकोलस पूरन टीम के लिए अहम होंगे, जबकि मिडिल ऑर्डर में एडेन मार्करम मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में मोहम्मद शमी और प्रिंस यादव टीम को मजबूती देंगे.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (CSK vs LSG 53rd T20 Match Playing Prediction)

चेन्नई सुपरकिंग्स: संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, अकील हुसैन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी और गुरजपनीत सिंह.

लखनऊ सुपर जायंट्स: मिचेल मार्श, अर्शिन कुलकर्णी, निकोलस पूरन, एडेन मार्करम, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंह, शाहबाज अहमद, दिग्वेश सिंह राठी, मोहम्मद शमी और प्रिंस यादव.

नोट: चेन्नई सुपरकिंग्स क्रिकेट टीम बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.