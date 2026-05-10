Mother's Day 2026: मदर्स डे पर राहुल गांधी का मां सोनिया गांधी को लेकर इमोशनल पोस्ट, 'मां को बताया पहली शिक्षक और मित्र'

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Mother's Day 2026: आज देशभर में 'मातृ दिवस' (Mother's Day) मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी मां और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक पोस्ट साझा किया है. उन्होंने मां के महत्व को रेखांकित करते हुए इसे दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बताया है.

मां को बताया पहली शिक्षक और मित्र

राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में मां के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए लिखा कि एक माँ न केवल जीवन देती है, बल्कि वह संतान की सबसे पहली शिक्षक और सबसे पहली मित्र भी होती है. उन्होंने ममता, त्याग और करुणा को मां के व्यक्तित्व का मूल आधार बताया. यह भी पढ़े: Mother’s Day 2025: ‘मदर्स डे’ पर सीएम हेमंत, पूर्व सीएम रघुवर, अर्जुन मुंडा और कई मंत्रियों ने लिखे भावुक पोस्ट, मां के साथ साझा की तस्वीरें

राहुल गांधी ने अपने संदेश में कहा, "माँ ममता, त्याग, करुणा और प्रेम का स्वरूप है. सर पर माँ का हाथ होना दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है." उनके इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

राहुल गांधी का पोस्ट

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विश्व की समस्त मातृशक्ति को दी बधाई

अपनी मां सोनिया गांधी को याद करने के साथ-साथ राहुल गांधी ने दुनिया भर की माताओं के प्रति भी आभार व्यक्त किया. उन्होंने 'मातृ दिवस' के इस अवसर पर विश्व की समस्त मातृशक्ति को नमन किया और उन्हें इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं दीं.

राहुल गांधी अक्सर अपनी मां सोनिया गांधी के साथ अपने करीबी रिश्तों को लेकर चर्चा में रहते हैं. राजनीति की गहमागहमी के बीच भी कई मौकों पर दोनों को एक-दूसरे का साथ देते और स्नेह साझा करते देखा गया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर

राहुल गांधी ने इस संदेश के साथ अपनी और सोनिया गांधी की एक तस्वीर भी साझा की है, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है. राजनीति से इतर, एक बेटे के रूप में अपनी मां के प्रति उनके इस सरल और सुंदर संदेश की सराहना उनके समर्थकों और आम जनता द्वारा की जा रही है.

यह दिन हर साल माताओं के निस्वार्थ प्रेम और समाज के निर्माण में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है. राहुल गांधी का यह संदेश इसी भावना को और मजबूती प्रदान करता है.