Sonia Gandhi Hospitalized: सोनिया गांधी गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती, होनी है माइनर सर्जरी!

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Sonia Gandhi Hospitalized: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को स्वास्थ्य संबंधी जांच के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, उन्हें एक 'माइनर प्रोसीजर' (छोटी चिकित्सा प्रक्रिया) से गुजरना होगा. अस्पताल प्रशासन या पार्टी की ओर से अभी इस संबंध में कोई आधिकारिक मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि उनकी स्थिति स्थिर है.

नियमित जांच का हिस्सा

सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी को बुधवार सुबह अस्पताल ले जाया गया. यह भर्ती किसी आपात स्थिति के कारण नहीं, बल्कि पहले से तय एक छोटी चिकित्सा प्रक्रिया के लिए की गई है. अस्पताल में विशेषज्ञों की एक टीम उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और परिवार के सदस्यों के भी अस्पताल पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. यह भी पढ़े: Mallikarjun Kharge Hospitalized: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बिगड़ी तबीयत, बेंगलुरु के रमैया अस्पताल में भर्ती

सोनिया गांधी मेदांता अस्पताल में भर्ती

Congress Parliamentary Party chairperson Sonia Gandhi admitted to Medanta, Gurugram, to undergo a minor procedure, say sources (file pic) pic.twitter.com/zMhFedLpLK — ANI (@ANI) May 13, 2026

पहले भी रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे

सोनिया गांधी पिछले कुछ वर्षों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रही हैं. उन्हें अक्सर श्वसन संक्रमण (respiratory infection) और अन्य नियमित जांच के लिए दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल या मेदांता में भर्ती कराया जाता रहा है. हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों के दौरान भी वे स्वास्थ्य कारणों से चुनावी रैलियों में बहुत सक्रिय नहीं देखी गई थीं.

पार्टी और परिवार की ओर से अपडेट

फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने समर्थकों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है. उम्मीद जताई जा रही है कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के भी उनके साथ होने की खबर है. अस्पताल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और मीडिया को फिलहाल वार्ड से दूर रखा गया है