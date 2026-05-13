Baramati Training Aircraft Crash Video: बारामती में फिर विमान हादसा, टेकऑफ के बाद ट्रेनिंग विमान क्रैश; वीडियो आया सामने
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Baramati Training Aircraft Crash Video: महाराष्ट्र (Maharashtra) के पुणे जिले (Pune District) से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है, जहाँ बुधवार सुबह बारामती एयरपोर्ट (Baramati Airport) के पास एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट (Training Aircraft) (प्रशिक्षण विमान) दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह हादसा उस समय हुआ जब विमान ने एक नियमित प्रशिक्षण सत्र के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वह पास के एक खुले खेत में जा गिरा. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुँच गई हैं. यह भी पढ़ें: Baramati Plane Crash: एएआईबी ने अजित पवार के विमान हादसे की जांच तेज की, बुधवार को हुआ था बारामती हवाई अड्डे के पास विमान दुर्घटना

उड़ान भरने के तुरंत बाद हुआ हादसा

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विमान ने बारामती एयरपोर्ट से सुबह उड़ान भरी थी. चश्मदीदों के मुताबिक, उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान की ऊंचाई कम होने लगी और वह अनियंत्रित होकर सीधे जमीन से जा टकराया. विमान को खेत में गिरता देख स्थानीय निवासियों ने तुरंत अधिकारियों को सूचित किया.

पुणे ग्रामीण पुलिस और आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (Emergency Response Teams) घटनास्थल पर पहुँच चुके हैं. फिलहाल इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और मलबे से जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है. यह भी पढ़ें: Ajit Pawar Death: अजित पवार के निधन से लोग सदमे में, सरकार ने महराष्ट्र में घोषित किया तीन दिनों का राजकीय शोक

बारामती में फिर विमान हादसा

पुणे के बारामती में प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त

हताहतों की जानकारी का इंतजार

विमान में कितने लोग सवार थे और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, इस बारे में अभी आधिकारिक विवरण प्रतीक्षित है. अधिकारी दुर्घटनास्थल पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और राहत कार्यों में जुटे हुए हैं. विमान के मलबे का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है ताकि सवार लोगों के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सके.

जांच के आदेश

इस हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या दुर्घटना का कारण कोई तकनीकी खराबी थी या मानवीय चूक. एविएशन अथॉरिटी और स्थानीय पुलिस समन्वय के साथ इस मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी है.