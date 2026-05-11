Mumbai News: मुंबई के खार में रिक्शा पर गिरा पेड़, दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल; VIDEO

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Mumbai News: मुंबई के खार इलाके में रविवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ. एक निर्माणाधीन साइट (Construction Site) से एक भारी-भरकम पेड़ सड़क से गुजर रहे ऑटो-रिक्शा पर गिर गया. इस घटना में रिक्शा में सवार दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं. पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है. यह भी पढ़े: Vasai Building Collapse Incident: मुंबई से सटे वसई बिल्डिंग हादसा, मृतकों की संख्या बढ़कर 14 हुई, बचाव कार्य जारी; VIDEO

खार हादसे का विवरण

घायल महिलाओं की पहचान आरिका श्रीवास्तव और हर्षिता कुमार के रूप में हुई है. प्राथमिक जानकारी के अनुसार, यह हादसा खार पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुआ. पेड़ गिरने का प्रभाव इतना तेज था कि रिक्शा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. दोनों महिलाओं के सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई हैं.

खार में रिक्शा पर गिरा पेड़

#WATCH | Maharashtra: A tree fell on a petrol pump on Gokhale Road in Dadar. No injuries have been reported. A team from the Mumbai Fire Brigade is present at the scene. pic.twitter.com/XquGMyNjUL — ANI (@ANI) May 10, 2026

घटनास्थल के दृश्यों से पता चलता है कि पेड़ निर्माण स्थल के चारों ओर लगाई गई धातु की सुरक्षा चादरों (Safety Sheets) को तोड़ते हुए फुटपाथ और रिक्शा पर गिरा. घटना के बाद निर्माण स्थल के कर्मचारी पेड़ के हिस्सों को काटकर हटाते हुए देखे गए.

लापरवाही और कानूनी कार्रवाई

अधिकारियों ने अभी तक घायल महिलाओं की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति पर कोई आधिकारिक मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया है. इसके अलावा, निर्माण स्थल के ठेकेदार या संबंधित अधिकारियों के खिलाफ किसी भी कानूनी कार्रवाई की पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है. स्थानीय निवासियों ने निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों को लेकर चिंता व्यक्त की है.

दादर में पेट्रोल पंप पर गिरा 100 साल पुराना पेड़

उसी शाम, दादर के गोखले रोड पर भी एक बड़ा पेड़ गिरने की घटना सामने आई. यहां एक लगभग 100 साल पुराना विशाल पेड़ पास के एक पेट्रोल पंप की छत पर गिर गया. गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

मुंबई फायर ब्रिगेड और नागरिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया. भारी पेड़ को हटाने के लिए क्रेन की मदद ली गई. एहतियात के तौर पर पेट्रोल पंप के संचालन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था.

यातायात और सुरक्षा स्थिति

दादर में हुए इस हादसे के कारण व्यस्त गोखले रोड पर यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित रहा. आपातकालीन टीमों ने क्षेत्र का मुआयना करने के बाद इसे सुरक्षित घोषित किया. प्रशासन ने मानसून और निर्माण कार्यों के दौरान कमजोर पेड़ों की छंटाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.