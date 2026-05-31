Yellow Alert For Palghar: महाराष्ट्र में बदला मौसम का मिजाज, पालघर के लिए 'येलो अलर्ट' जारी, मुंबई और ठाणे में बारिश से गर्मी से लोगों को मिली राहत

मौसम का पूर्वानुमान (Photo Credits: File Image)

Yellow Alert For Palghar: मुंबई और उसके आस-पास के इलाकों में प्री-मानसून बारिश ने दस्तक दे दी है. शनिवार सुबह मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और पालघर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बौछारें पड़ीं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए पालघर जिले के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है. इस बारिश से पिछले दो महीनों से भीषण गर्मी और उमस झेल रहे स्थानीय नागरिकों को बड़ी राहत मिली है.

मुंबई-नवी मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश

शनिवार तड़के से ही मुंबई के अलग-अलग हिस्सों में मौसम बदल गया था. मुंबई के जोगेश्वरी, बांद्रा, दादर, सायन और कुर्ला जैसे इलाकों में तेज बारिश दर्ज की गई. सबसे पहले मानखुर्द और उसके आस-पास के क्षेत्रों में भारी बौछारें गिरीं.

इसके अलावा, नवी मुंबई के जुईनगर, वाशी और सानपाड़ा में भी सुबह के समय जोरदार बारिश हुई. हालांकि मौसम विभाग ने केवल हल्की बारिश का अनुमान जताया था, लेकिन कई जगहों पर काफी तेज और तीव्र दौर (Intense Spells) देखने को मिला.

पालघर के लिए 3 जून तक का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार, पालघर में शनिवार, 31 मई को हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. इसके बाद 1 जून और 2 जून को जिले के कुछ हिस्सों में बिजली चमकने, मध्यम बारिश होने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है. 3 जून को भी गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. इसी वजह से प्रशासन ने यहां येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.

ठाणे-आस-पास के क्षेत्रों की स्थिति

ठाणे जिले में भी मौसम विभाग ने दोपहर या शाम के समय बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है. ठाणे में 1 और 2 जून को आसमानी बिजली कड़कने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है. वहीं 3 जून को भी हल्की से मध्यम बारिश होने की बात कही गई है. हालांकि, बारिश से पहले के कुछ घंटों में उमस और गर्मी का प्रभाव बना रह सकता है.

मौसम विभाग के इस ताजा अनुमान से साफ है कि मुंबई महानगरीय क्षेत्र (MMR) और उससे सटे जिलों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का यह सिलसिला रुक-रुक कर जारी रहेगा. समय से पहले हुई इस बारिश ने पूरे इलाके के तापमान में गिरावट ला दी है.