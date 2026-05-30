Weather Forecast Today, May 30: उत्तर भारत में भीषण गर्मी से थोड़ी राहत, छाए रहेंगे बादल; जानें दिल्ली, मुंबई समेत अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा वेदर

Weather Forecast Today, May 30: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज, 30 मई 2026 को देश के विभिन्न राज्यों के लिए मौसम का ताजा पूर्वानुमान जारी कर दिया है. वर्तमान में पूरे देश में मौसम के दो विपरीत रूप देखने को मिल रहे हैं. एक तरफ जहां दक्षिण-पश्चिम मानसून की रफ़्तार बढ़ने से दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में प्री-मानसून और मानसूनी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, वहीं दिल्ली सहित उत्तर भारत के मैदानी इलाके अभी भी भीषण गर्मी और लू (हीटवेव) की चपेट में हैं.
मौसम विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मानसून अब अरब सागर, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के कई नए हिस्सों को अपने दायरे में ले चुका है. इसके प्रभाव से दक्षिण भारत में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, May 29, 2026: दिल्ली समेत कई बड़े शहरों के तापमान में बड़ी गिरावट, मुंबई में 33°C और बेंगलुरु में 25.4°C के साथ मौसम हुआ सुहावना; जानें आज का लाइव अपडेट
UP में बदला मौसम का मिजाज, तापमान गिरा
उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए राहत भरी खबर है. राज्य में पिछले कुछ दिनों के मुकाबले आज मौसम काफी सुहाना बना हुआ है. यूपी के अधिकांश जिलों में सुबह से ही हल्के से मध्यम बादल छाए हुए हैं. बादलों की इस आवाजाही के चलते तेज और तीखी धूप से आम जनता को बड़ी राहत मिली है. अधिकतम तापमान में दर्ज की गई इस मामूली गिरावट के कारण फिलहाल चिलचिलाती धूप और लू का असर कम हुआ है.
दिल्ली-NCR में जारी रहेगा गर्मी का सितम
देश की राजधानी दिल्ली और उसके आस-पास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में रहने वाले लोगों को फिलहाल इस भीषण गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है. IMD के मुताबिक, दिल्ली में आज मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा और अधिकतम तापमान सामान्य से कई डिग्री ऊपर जा सकता है. दोपहर के समय तेज धूप के कारण 'हीट स्ट्रेस' (गर्मी जनित शारीरिक तनाव) बढ़ने की आशंका है. प्रशासन ने लोगों को दोपहर में बेवजह बाहर न निकलने की सलाह दी है.
मुंबई-बेंगलुरु में मानसून की दस्तक, होगी बारिश
मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे तटीय व दक्षिणी महानगरों में मानसून की सक्रियता साफ देखी जा रही है. मायानगरी मुंबई में आज दिन भर आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की पूरी संभावना है. इसके साथ ही बेंगलुरु और चेन्नई में भी गरज-चमक के साथ तेज बौछारें पड़ने की उम्मीद है, जिससे इन शहरों का मौसम काफी कूल हो गया है.
कोलकाता, हैदराबाद-शिमला के मौसम का हाल
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कोलकाता: पूर्वी भारत के इस प्रमुख महानगर में आज उमस भरी गर्मी (Humid Heat) परेशान करेगी, हालांकि शाम तक कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी की उम्मीद है.
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हैदराबाद: शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और देर शाम या रात के समय हल्की वर्षा होने के आसार हैं.
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शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मौसम पूरी तरह से ठंडा और सुहावना बना हुआ है, जिससे यहां वीकेंड मनाने पहुंचे पर्यटकों को मैदानी इलाकों की गर्मी से बड़ी राहत मिल रही है.
जून 2026 के लिए IMD की बड़ी चेतावनी
मौसम विभाग ने आज के पूर्वानुमान के साथ ही आगामी जून महीने का लॉन्ग-रेंज फोरकास्ट भी साझा किया है. आईएमडी (IMD) के ताजा अपडेट के अनुसार, जून 2026 के दौरान देश के कुछ हिस्सों में शुरुआती मानसूनी बारिश सामान्य से कम रहने का अनुमान है. इसके विपरीत, उत्तर और मध्य भारत के अधिकांश राज्यों को जून के महीने में सामान्य से अधिक दिनों तक भीषण हीटवेव (लू) का सामना करना पड़ सकता है, जो चिंता का विषय है.