Weather Forecast Today, May 29, 2026: दिल्ली समेत कई बड़े शहरों के तापमान में बड़ी गिरावट, मुंबई में 33°C और बेंगलुरु में 25.4°C के साथ मौसम हुआ सुहावना; जानें आज का लाइव अपडेट

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Weather Forecast Today, May 29, 2026: भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) के ताजा लाइव आंकड़ों के अनुसार, आज शुक्रवार (29 मई) को देश के अधिकांश प्रमुख महानगरों के मौसम में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है. पिछले दिनों उत्तर और मध्य भारत में जारी रिकॉर्डतोड़ गर्मी के बाद, आज सुबह से ही देश के कई हिस्सों में ठंडी हवाओं और बादलों की आवाजाही के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. सबसे बड़ी राहत राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में देखने को मिली है, जहां पुरवैया हवाओं के सक्रिय होने से सुबह का तापमान सामान्य से काफी नीचे गिरकर 28.6 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है. वहीं, दक्षिण भारत का प्रमुख शहर बेंगलुरु 25.4 डिग्री सेल्सियस के साथ इस समय देश का सबसे ठंडा महानगर बना हुआ है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, May 28, 2026: दिल्ली में भीषण गर्मी और लू का कहर; मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई सहित इन शहरों में बारिश की संभावना

नई दिल्ली और पुणे: चिलचिलाती धूप से मिली बड़ी राहत

मौसम विभाग के लाइव डेटा के अनुसार, नई दिल्ली में इस समय 20.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वी (पुरवैया) हवाएं चल रही हैं, जिससे वायुमंडल में आर्द्रता (ह्यूमिडिटी) का स्तर 60 प्रतिशत तक पहुंच गया है. इस मौसमी बदलाव के कारण दिल्ली-एनसीआर का तापमान सुबह के समय घटकर 28.6°C रिकॉर्ड किया गया है, जिसने पिछले कई दिनों से जारी भीषण लू (हीटवेव) के प्रभाव को काफी हद तक कम कर दिया है.

महाराष्ट्र के पुणे शहर में भी मौसम बेहद आरामदायक बना हुआ है. पुणे में इस समय 9.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं और वहां का लाइव तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. हवा में 64 प्रतिशत आर्द्रता होने के कारण शहर में सुबह से ही सुहावना माहौल है.

मुंबई और अहमदाबाद: तटीय और पश्चिमी मैदानी इलाकों का हाल

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और कोंकण तटीय क्षेत्र में इस समय पश्चिम-दक्षिण-पश्चिमी (West-southwesterly) दिशा से 20.4 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं. मुंबई का वर्तमान लाइव तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि हवा में नमी का स्तर 63 प्रतिशत बना हुआ है. तेज हवाओं के कारण उमस का असर कम है और दोपहर में प्री-मानसून बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है.

दूसरी ओर, गुजरात के अहमदाबाद में भी गर्मी से आंशिक राहत है, जहाँ का लाइव तापमान इस समय 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है. अहमदाबाद में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और आर्द्रता का स्तर 49 प्रतिशत बना हुआ है.

बेंगलुरु और हैदराबाद: दक्षिण भारत में मानसून की दस्तक से पहले का मौसम

बेंगलुरु इस समय देश के सभी प्रमुख व्यावसायिक शहरों में सबसे ठंडा और सुहावना बना हुआ है. लाइव अपडेट के अनुसार, बेंगलुरु का तापमान इस समय महज 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है. यहाँ हवाएं पूरी तरह शांत (Calm) हैं, लेकिन वायुमंडल में आर्द्रता का स्तर 82 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि शहर में किसी भी वक्त भारी प्री-मानसून बारिश शुरू हो सकती है.

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इस समय 29.6 किलोमीटर प्रति घंटे की अत्यधिक तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं. हैदराबाद का वर्तमान लाइव तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और वहाँ आर्द्रता का स्तर 55 प्रतिशत बना हुआ है. तेज हवाओं के कारण शहर के तापमान में तेजी से गिरावट आ रही है. यह भी पढ़ें: Bihar Weather Update: बिहार में बदला मौसम का मिजाज, भीषण गर्मी और लू से मिली बड़ी राहत, राज्य के 24 जिलों में आंधी-बारिश का 'रेड अलर्ट' जारी

मुंबई का मौसम आज, 29 मई

दिल्ली का मौसम आज, 29 मई

चेन्नई का मौसम आज, 29 मई

बेंगलुरु का मौसम आज, 29 मई

हैदराबाद का मौसम आज, 29 मई

कोलकाता का मौसम आज, 29 मई

शिमला का मौसम आज, 29 मई

चेन्नई और कोलकाता: पूर्वी तट पर उमस और बादलों का डेरा

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में इस समय लाइव तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है. चेन्नई में 14.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और आर्द्रता का स्तर 67 प्रतिशत है, जिससे तटीय इलाकों में हल्की उमस महसूस की जा रही है.

पूर्वी भारत के प्रमुख महानगर कोलकाता में इस समय हवाएं पूरी तरह थमी हुई हैं (0 किमी/घंटा). कोलकाता का लाइव तापमान इस समय 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. हालांकि, हवा में आर्द्रता का स्तर 76 प्रतिशत होने के कारण आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग ने दोपहर के बाद शहर के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ आंधी-बारिश होने का अनुमान जताया है.