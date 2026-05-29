Bihar Weather Update: बिहार में बदला मौसम का मिजाज, भीषण गर्मी और लू से मिली बड़ी राहत, राज्य के 24 जिलों में आंधी-बारिश का 'रेड अलर्ट' जारी

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

पटना, 29 मई: बिहार (Bihar) में पिछले कई दिनों से जारी जानलेवा हीटवेव (Heatwave) और भीषण गर्मी (Extreme Heat) के प्रकोप के बाद मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव आया है. राज्य भर में पिछले दो दिनों से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आम जनता को चिलचिलाती धूप और लू से बड़ी राहत मिली है. पटना (Patna) सहित उत्तर और दक्षिण बिहार के लगभग सभी जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे लुढ़क गया है. आज शुक्रवार (29 मई) को भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य के सभी जिलों में हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, मेघ गर्जन और वज्रपात (आकाशीय बिजली) की प्रबल संभावना जताई गई है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, May 28, 2026: दिल्ली में भीषण गर्मी और लू का कहर; मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई सहित इन शहरों में बारिश की संभावना

IMD ने जारी किया रेड अलर्ट; पटना के ग्रामीण इलाकों में ज्यादा असर

मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज सुबह की स्थिति को देखते हुए राजधानी पटना सहित राज्य के 24 जिलों के लिए आंधी, तेज बारिश और वज्रपात का 'रेड अलर्ट' जारी किया है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, राजधानी पटना के शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में अधिक बारिश होने की संभावना है.

इस रेड अलर्ट के दायरे में पटना के अलावा अररिया, अरवल, बांका, भभुआ, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, वैशाली, गयाजी, जहानाबाद, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, नवादा, समस्तीपुर, शेखपुरा और नालंदा जिला शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, मौसम विभाग ने आज सुबह औरंगाबाद और रोहतास के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' तथा पूर्णिया और कटिहार जिलों में भारी बारिश की विशेष चेतावनी जारी की है.

बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम और पुरवैया ने बदला मिजाज

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, बिहार में आए इस अचानक बदलाव का मुख्य कारण पूर्व मध्य और दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना एक चक्रवाती परिसंचरण (Cyclonic Circulation) का क्षेत्र है. इसके प्रभाव से राज्य में पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर बहने वाली तेज 'पुरवा' हवाओं का प्रवाह बढ़ गया है.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, बिहार में इस सप्ताह आंधी और बारिश का यह दौर सक्रिय रहेगा. आज शुक्रवार से लेकर आगामी रविवार तक राज्य के अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आ सकती है, जिसका सबसे व्यापक असर उत्तर बिहार के जिलों में देखने को मिलेगा. हालांकि, यह राहत अस्थायी है और 1 या 2 जून से राज्य में एक बार फिर भीषण गर्मी का दौर शुरू होने की आशंका है.

सभी जिलों में पारा 40 डिग्री के नीचे लुढ़का; कैमूर रहा सबसे गर्म

बीते गुरुवार को राज्य के तापमान में व्यापक गिरावट दर्ज की गई थी, जहां कई जिलों का पारा 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया. लंबे समय बाद राज्य के सभी जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया. गुरुवार को राज्य में सबसे अधिक तापमान कैमूर जिले में 39.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

इसके अलावा, राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से काफी कम है. राज्य के अन्य प्रमुख शहरों की बात करें तो रोहतास के डेहरी में 39.4 डिग्री, गयाजी में 36.5 डिग्री, औरंगाबाद में 37.1 डिग्री, छपरा में 38.2 डिग्री, पूर्णिया में 34.0 डिग्री, भागलपुर में 32.7 डिग्री और दरभंगा में 32.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. हालांकि, कल केवल गया और मधेपुरा में ही बहुत हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन आज सुबह से ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में ठंडी हवाओं के साथ बारिश का असर दिखने लगा है.