Weather Forecast Today, May 28, 2026: दिल्ली में भीषण गर्मी और लू का कहर; मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई सहित इन शहरों में बारिश की संभावना

भीषण गर्मी का प्रकोप (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 28 मई: भारत के विभिन्न राज्यों में आज मौसम के कई रंग एक साथ देखने को मिलेंगे. भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) (IMD) द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, देश के प्रमुख महानगरों में आज मौसम के मिजाज में बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है. एक तरफ जहां उत्तर और मध्य भारत के हिस्से भीषण गर्मी और लू (Heatwave) के प्रकोप से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण और तटीय इलाकों में जारी सक्रिय मानसून-पूर्व (Pre-Monsoon) गतिविधियों के कारण राहत की बौछारें पड़ने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है, जबकि दिल्ली वासियों को उमस और तपती गर्मी का सामना करना पड़ेगा. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, May 27, 2026: उत्तर और मध्य भारत में भीषण 'लू' का प्रकोप जारी; बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद में हल्की बारिश की संभावना

दिल्ली में पारा 42 डिग्री के पार; लू का प्रकोप जारी

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के एनसीआर क्षेत्रों में आज भी सूर्य देव के तीखे तेवर बरकरार रहेंगे. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में आज आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस को पार करने की संभावना है.

तपती धूप के साथ-साथ शहर के कुछ अलग-अलग (Isolated) पॉकेट्स में लू जैसी स्थितियां बनी रहेंगी, जिससे दोपहर के समय लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. उमस के ऊंचे स्तर के कारण लोगों को अत्यधिक चिपचिपी गर्मी का अहसास होगा.

मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई में प्री-मानसून बारिश की दस्तक

दक्षिण और पश्चिमी भारत के राज्यों के लिए मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है. अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के कारण मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में प्री-मानसून बौछारें पड़ने की पूरी संभावना है.

इन शहरों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ हल्की वर्षा होने से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे स्थानीय निवासियों को गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी. बेंगलुरु और हैदराबाद में पिछले कुछ दिनों से जारी यह दौर आज भी सक्रिय रहेगा.

कोलकाता में शाम को अंधड़ के आसार; शिमला में सुहावना रहेगा मौसम

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में दिनभर उमस भरी गर्मी के बाद शाम के समय मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है. आईएमडी का अनुमान है कि शाम या रात तक शहर में गरज-चमक के साथ तेज आंधी (Gusty Winds) और बौछारें पड़ सकती हैं, जो मौजूदा उच्च आर्द्रता से अस्थायी रूप से राहत दिलाएंगी.

दूसरी ओर, पहाड़ी पर्यटन स्थल शिमला में मौसम बेहद अनुकूल और खुशनुमा बना रहेगा. शिमला और उसके आसपास के पहाड़ी इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, जिससे मैदानी इलाकों की गर्मी से बचकर वहां पहुंचे पर्यटकों को बेहतरीन अहसास मिलेगा.

मुंबई का मौसम आज, 28 मई

दिल्ली का मौसम आज, 28 मई

चेन्नई का मौसम आज, 28 मई

बेंगलुरु का मौसम आज, 28 मई

हैदराबाद का मौसम आज, 28 मई

कोलकाता का मौसम आज, 28 मई

शिमला का मौसम आज, 28 मई

प्रशासन की सलाह: दोपहर में निकलने से बचें, हाइड्रेटेड रहें

लगातार बदलते मौसम और उत्तर भारत में जारी हीटवेव को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं. लोगों से अपील की गई है कि वे शरीर में पानी की कमी न होने दें और खुद को लगातार हाइड्रेटेड रखें.

विशेष रूप से दोपहर के चरम घंटों (Peak Afternoon Hours) के दौरान अनावश्यक रूप से घरों या दफ्तरों से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है. इसके साथ ही, अचानक होने वाले मौसमी बदलावों और आंधी-तूफान को लेकर सतर्क रहने को कहा गया है.