Weather Forecast Today, May 27, 2026: उत्तर और मध्य भारत में भीषण 'लू' का प्रकोप जारी; बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद में हल्की बारिश की संभावना

मौसम का पूर्वानुमान (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 27 मई: भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) (IMD) ने देश के विभिन्न हिस्सों के लिए आज, बुधवार (27 मई 2026) का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, देश इस समय दो चरम मौसम प्रतिरूपों (Extreme Weather Patterns) के बीच बंटा हुआ है. जहां उत्तर और मध्य भारत के विशाल भूभाग भीषण गर्मी और गंभीर लू (Severe Heatwave) की चपेट में झुलस रहे हैं, वहीं देश के पूर्वी और दक्षिणी प्रायद्वीपीय हिस्सों में प्री-मॉनसून गतिविधियों और चक्रवाती प्रणालियों के कारण बारिश का दौर जारी है. आईएमडी ने स्पष्ट किया है कि उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में अगले 3 से 4 दिनों तक लू का प्रकोप इसी तरह जारी रहने की आशंका है, जबकि पूर्वी और उससे सटे प्रायद्वीपीय भारत में अगले 2 से 3 दिनों तक गर्म हवाओं का असर देखा जाएगा. हालांकि, आम नागरिकों के लिए राहत की बात यह है कि 29 मई से अधिकतम तापमान में कमी आने और लू के थमने की प्रबल संभावना है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today: उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में भीषण गर्मी के चलते हीटवेव का प्रकोप, जानें दिल्ली और मुंबई का आज का वेदर अपडेट

दिल्ली सहित इन राज्यों में 'वार्म नाइट' का अलर्ट; शिमला-चेन्नई में मौसम रहेगा शुष्क

आईएमडी की नवीनतम आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, बुधवार (27 मई) तक देश के कई राज्यों में रात के समय भी अत्यधिक गर्मी और 'वार्म नाइट' (Warm Night Conditions) की स्थिति बनी रहेगी. मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना के अलग-अलग पॉकेट्स में गर्म रातें रहने की चेतावनी दी है, जिसका मतलब है कि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया जाएगा, जिससे लोगों को रात में भी उमस और गर्मी से राहत नहीं मिलेगी.

दूसरी तरफ, वैश्विक मौसम पूर्वानुमान सेवा 'विंडी' (Windy) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, आज देश के कई प्रमुख महानगरों और पर्यटन स्थलों में बारिश की कोई संभावना नहीं है. राजधानी दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और पहाड़ी पर्यटन स्थल शिमला में आज, 27 मई को मौसम पूरी तरह से शुष्क और गर्म बना रहेगा. इन शहरों में दोपहर के समय तेज धूप के साथ उमस का स्तर ऊंचा रहने की उम्मीद है.

बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई में हल्की वर्षा का अनुमान

उत्तर भारत की तपिश के विपरीत, दक्षिण और पश्चिमी भारत के कुछ शहरों में आज हल्की मानसूनी बौछारें पड़ने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय तापमान में आंशिक गिरावट दर्ज की जा सकती है. मौसम पूर्वानुमान मॉडल 'विंडी' ने बुधवार को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लगभग 0.3 मिमी की हल्की बारिश दर्ज होने की भविष्यवाणी की है.

इसके साथ ही, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्र बेंगलुरु में बुधवार को 0.3 मिमी से लेकर 0.8 मिमी तक हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान लगाया गया है, जिससे वहां मौसम काफी सुहावना बना रहेगा. वहीं, दक्षिण के ही एक अन्य प्रमुख शहर हैदराबाद में भी बुधवार के लिए 0.3 मिमी से लेकर 0.6 मिमी तक की हल्की बूंदाबांदी का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है.

मुंबई का मौसम आज, 27 मई

दिल्ली का मौसम आज, 27 मई

चेन्नई का मौसम आज, 27 मई

बेंगलुरु का मौसम आज, 27 मई

हैदराबाद का मौसम आज, 27 मई

कोलकाता का मौसम आज, 27 मई

शिमला का मौसम आज, 27 मई

पूर्वोत्तर और केरल में भारी बारिश की चेतावनी

आईएमडी ने अपने बुलेटिन में यह भी रेखांकित किया है कि पूर्वोत्तर भारत (Northeast India) और उससे सटे पूर्वी राज्यों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा (Heavy to Very Heavy Rainfall) होने की संभावना है.

इसके अलावा, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने के कारण केरल और तमिलनाडु के कई तटीय व आंतरिक हिस्सों में आज तेज आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश का दौर जारी रहेगा, जिससे निचले इलाकों में जलभराव और यातायात में आंशिक व्यवधान आने की आशंका जताई गई है.