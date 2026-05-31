GT vs RCB, IPL 2026 Final Match Stats And Preview: गुजरात टाइटंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा खिताबी मुकाबला, फाइनल में बन सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड्स

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटंस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru, TATA Indian Premier League 2026 Final Match Record And Milestone: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का फाइनल मुकाबला आज यानी 31 मई को गुजरात टाइटंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (GT vs RCB) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. गुजरात टाइटंस ने अपने पिछले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को हराकर फाइनल में जगह बनाई है. वहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने क्वालीफायर-1 में गुजरात टाइटंस को मात देकर सीधे फाइनल का टिकट हासिल किया था. दोनों टीमों ने इस सीजन में शानदार प्रदर्शन किया है और अब खिताब जीतने से सिर्फ एक कदम दूर हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की कप्तानी शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: GT vs RCB, IPL 2026 Final Stats And Preview: दूसरी ट्रॉफी जीतने के इरादे से उतरेंगी गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा. ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. मौजूदा सीजन में दोनों टीमों ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है और अब ट्रॉफी जीतने के लिए मैदान पर उतरेंगी.

गुजरात टाइटंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हेड टू हेड (GT vs RCB Head To Head)

टाटा आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 9 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 5 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि, गुजरात टाइटंस की टीम 4 मैच अपने नाम कर पाई है. इस सीजन दोनों टीमों के बीच 3 मुकाबले खेले गए हैं. पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 92 रन से जीत हासिल की थी. वहीं, दूसरे मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने 4 विकेट से बाजी मारी थी. इसके बाद तीसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 5 विकेट से जीत दर्ज की थी.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने क्वालीफायर-1 में गुजरात टाइटंस को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी. ऐसे में आरसीबी अपनी प्लेइंग इलेवन में ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहेगी. बल्लेबाजी में विराट कोहली, रजत पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं, जितेश शर्मा और टिम डेविड मध्यक्रम में अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं.

दूसरी तरफ, गुजरात टाइटंस की टीम ने अपने पिछले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था. ऐसे में गुजरात टाइटंस अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी. बल्लेबाजी में साई सुदर्शन और शुभमन गिल से विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद होगी. वहीं, जोस बटलर और वॉशिंगटन सुंदर मध्यक्रम में अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी.

आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड्स (GT vs RCB Records And Milestones)

आईपीएल में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल को 5000 टी20 रन पूरे करने के लिए 43 रन की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाज विराट कोहली को 13500 रन पूरे करने के लिए 28 रन की आवश्यकता है.

आईपीएल में गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज साई सुदर्शन को 2500 टी20 रन पूरे करने के लिए 35 रन की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार को 3000 रन पूरे करने के लिए 41 रन की दरकार है.

आईपीएल में गुजरात टाइटंस के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर को 250 छक्के पूरे करने के लिए 3 छक्कों की आवश्यकता है.

टी20 क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को 200 छक्के पूरे करने के लिए 5 छक्कों की जरूरत है.

आईपीएल में गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा को 150 विकेट पूरे करने के लिए 2 विकेट की आवश्यकता है.

टी20 क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड को 150 विकेट पूरे करने के लिए 4 विकेट की दरकार है.

आईपीएल में गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज शुभमन गिल को 400 चौके पूरे करने के लिए 6 चौकों की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को 250 चौके पूरे करने के लिए 7 चौकों की आवश्यकता है.

आईपीएल में गुजरात टाइटंस के गेंदबाज मोहम्मद सिराज को 100 विकेट पूरे करने के लिए 3 विकेट की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को 300 विकेट पूरे करने के लिए 2 विकेट की दरकार है.

नोट: गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.