Mumbai Rains Today: मुंबई में सुबह-सुबह झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, तड़के हुई बरसात; गरज-चमक के साथ तूफान की चेतावनी जारी; VIDEO
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Mumbai Rains Today: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और उसके उपनगरीय इलाकों में रविवार, 31 मई 2026 की सुबह अचानक हुई तेज बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है. पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और अत्यधिक उमस का सामना कर रहे मुंबईकरों के लिए यह वीकेंड राहत लेकर आया है. सुबह-सुबह हुई इस प्री-मानसून बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, अरब सागर से आ रही नमी और पश्चिमी तट पर बढ़ती मानसूनी हलचल के कारण यह बदलाव देखने को मिला है.

मुंबई-उपनगरों में सुहावना हुआ मौसम

रविवार तड़के से ही मुंबई के कई हिस्सों में घने बादल छा गए थे, जिसके बाद हल्की से मध्यम बारिश का दौर शुरू हुआ. क्षेत्रीय मौसम केंद्र (RMC) मुंबई के मुताबिक, आज दिनभर आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. दोपहर बाद या शाम के समय शहर और उपनगरों में गरज के साथ फिर से बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है. आज मुंबई का अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

मुंबई में सुबह-सुबह बारिश

महाराष्ट्र के इन जिलों के लिए थंडरस्टॉर्म अलर्ट

मुंबई के अलावा क्षेत्रीय मौसम केंद्र ने महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों के लिए भी तात्कालिक चेतावनी (Nowcast Warning) जारी की है. मौसम विभाग द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर दी गई जानकारी के अनुसार, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के जिलों में अलग-अलग स्थानों पर बिजली चमकने और गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है.

IMD पोस्ट

इन क्षेत्रों में मौसम की इस गतिविधि के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं (Gusty Winds) चल सकती हैं. मौसम विज्ञानियों का कहना है कि राज्य में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो रही हैं, जिससे आने वाले दो-तीन दिनों में बारिश का दायरा और बढ़ सकता है.

मानसून के आगमन को लेकर IMD का आकलन

मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून देश के दक्षिणी राज्यों और पश्चिमी तट की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है. इस बीच, आईएमडी प्रमुख ने यह भी संकेत दिए हैं कि भारतीय मानसून की अवधि के दौरान 'एल नीनो' (El Nino) की स्थिति भी दस्तक दे सकती है, जो सितंबर तक मजबूत हो सकती है. मौसम विज्ञानी लगातार बदलते वैश्विक और स्थानीय पैटर्नों की निगरानी कर रहे हैं ताकि मानसून की सटीक गति का आकलन किया जा सके.

 आम जनता के लिए सावधानी बरतने की सलाह

अचानक बदले इस मौसम और तेज हवाओं के चलते कुछ इलाकों में यातायात और बाहरी गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं. मौसम विभाग ने आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के दौरान नागरिकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. लोगों से अपील की गई है कि वे खराब मौसम के दौरान पेड़ों के नीचे या कमजोर संरचनाओं के पास शरण न लें, बिजली के खंभों से दूर रहें और आकाशीय बिजली चमकने के दौरान घरों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अनप्लग कर दें.