Weather Forecast Today, June 1, 2026: भारत में मौसम का मिलाजुला रुख, मुंबई में मानसून की आहट, दिल्ली में भीषण गर्मी का अलर्ट; जानें अन्य राज्यों का हाल

Weather Forecast Today, June 1, 2026: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के अनुसार, आज देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम के कई रंग देखने को मिलेंगे. पश्चिमी तट पर मानसून की सक्रियता बढ़ने से मुंबई और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश और बादल छाए रहने की उम्मीद है. दूसरी ओर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी और लू (heatwave) का प्रकोप जारी रहने की आशंका है, हालांकि शाम तक गरज-चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी से मामूली राहत मिल सकती है.

मुंबई और बेंगलुरु में कैसा रहेगा मौसम

मुंबई में मानसून की दस्तक के साथ ही मौसम का मिजाज बदलने लगा है. मौसम विभाग के मुताबिक, आज मुंबई में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today: देश में बदला मौसम का मिजाज, दक्षिण-पश्चिम भारत में मानसून की दस्तक, दिल्ली-NCR में आंधी-बारिश का अलर्ट, जानें मुंबई में आज कैसा रहेगा वेदर

वहीं, दक्षिण भारत के प्रमुख शहर बेंगलुरु में शाम के समय गरज-चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और स्थानीय निवासियों को गर्मी से राहत मिलेगी.

दिल्ली, चेन्नई-हैदराबाद: गर्मी और उमस की दोहरी मार