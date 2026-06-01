Weather Forecast Today, June 1, 2026: भारत में मौसम का मिलाजुला रुख, मुंबई में मानसून की आहट, दिल्ली में भीषण गर्मी का अलर्ट; जानें अन्य राज्यों का हाल
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Weather Forecast Today, June 1, 2026: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के अनुसार, आज देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम के कई रंग देखने को मिलेंगे. पश्चिमी तट पर मानसून की सक्रियता बढ़ने से मुंबई और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश और बादल छाए रहने की उम्मीद है. दूसरी ओर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी और लू (heatwave) का प्रकोप जारी रहने की आशंका है, हालांकि शाम तक गरज-चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी से मामूली राहत मिल सकती है.

मुंबई और बेंगलुरु में कैसा रहेगा मौसम

मुंबई में मानसून की दस्तक के साथ ही मौसम का मिजाज बदलने लगा है. मौसम विभाग के मुताबिक, आज मुंबई में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.  यह भी पढ़े: Weather Forecast Today: देश में बदला मौसम का मिजाज, दक्षिण-पश्चिम भारत में मानसून की दस्तक, दिल्ली-NCR में आंधी-बारिश का अलर्ट, जानें मुंबई में आज कैसा रहेगा वेदर

वहीं, दक्षिण भारत के प्रमुख शहर बेंगलुरु में शाम के समय गरज-चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और स्थानीय निवासियों को गर्मी से राहत मिलेगी.

दिल्ली, चेन्नई-हैदराबाद: गर्मी और उमस की दोहरी मार

दिल्ली में आज भी तापमान ऊंचे स्तर पर बना रहेगा, जिससे लोगों को अत्यधिक हीट स्ट्रेस (गर्मी का तनाव) का सामना करना पड़ सकता है. आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली में अधिकतम तापमान 35°C के आसपास रहने की उम्मीद है, और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है.

चेन्नई और हैदराबाद में भी मौसम गर्म और अत्यधिक उमस भरा बना रहेगा. हालांकि, इन दोनों शहरों के कुछ हिस्सों में छिटपुट बौछारें पड़ने की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता.

कोलकाता-शिमला: कहीं बारिश तो कहीं पहाड़ों की ठंडक

पूर्वी भारत की बात करें तो कोलकाता में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और बिजली कड़कने के साथ बारिश के दौर आने की संभावना जताई गई है.

इसके विपरीत, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मौसम बेहद सुहावना बना हुआ है. पहाड़ों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने के कारण तापमान मैदानी इलाकों के मुकाबले काफी कम और ठंडा रहेगा.

जून महीने के लिए IMD की चेतावनी

मौसम विभाग ने देश के कई आंतरिक और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों के लिए इस पूरे महीने का आउटलुक भी जारी किया है. आईएमडी के अनुसार, जून के महीने में सामान्य से अधिक तापमान रहने और लू (heatwave) के दिनों की संख्या में बढ़ोतरी होने की आशंका है. लोगों को सलाह दी गई है कि वे दोपहर के समय सीधे धूप में निकलने से बचें और हाइड्रेटेड रहें.