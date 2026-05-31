Weather Forecast Today: देश में बदला मौसम का मिजाज, दक्षिण-पश्चिम भारत में मानसून की दस्तक, दिल्ली-NCR में आंधी-बारिश का अलर्ट, जानें मुंबई में आज कैसा रहेगा वेदर

Weather Forecast Today, May 31, 2026: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार, 31 मई 2026 को देश के कई हिस्सों में मौसम में बड़े बदलाव की भविष्यवाणी की है. दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के साथ ही दक्षिण और पश्चिमी भारत के राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है. दूसरी ओर, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान में उतार-चढ़ाव के बीच शाम के समय तेज आंधी और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है. इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.
मुंबई और पश्चिमी तट पर मानसूनी हलचल
मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में रविवार को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. मौसम विभाग के अनुसार, कोंकण तट पर मानसून के आगे बढ़ने के कारण मुंबई में रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. हालांकि, बारिश के साथ-साथ हवा में नमी का स्तर बढ़ने से उमस भरी स्थिति भी बनी रहेगी. शहर में पिछले कुछ दिनों से प्री-मानसून और मानसूनी गतिविधियों में तेजी दर्ज की गई है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, May 30: उत्तर भारत में भीषण गर्मी से थोड़ी राहत, छाए रहेंगे बादल; जानें दिल्ली, मुंबई समेत अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा वेदर
दिल्ली-NCR में आंधी और तूफान का येलो अलर्ट
राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों (NCR) में आज भीषण गर्मी और हीटवेव से राहत मिलने के आसार हैं. पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने से दिल्ली में आज शाम या रात को तेज आंधी और गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने यहां के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी.
दक्षिण भारतीय शहरों में बारिश की संभावना
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बेंगलुरु और चेन्नई: मानसून की वजह से आ रही नमी वाली हवाओं के चलते बेंगलुरु और चेन्नई के कुछ हिस्सों में रविवार को गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. इससे दोनों शहरों में दिन के तापमान में कमी आएगी और मौसम सुहावना रहेगा.
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हैदराबाद: हैदराबाद में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है. शहर के कुछ इलाकों में शाम या रात के समय हल्की मानसूनी बौछारें और आंधी चलने की संभावना जताई गई है.
कोलकाता और शिमला का हाल
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में दक्षिण-पश्चिम मानसून के बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ने के कारण आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के शिमला में मौसम काफी अनुकूल बना हुआ है. शिमला और आसपास के पहाड़ी इलाकों में रविवार दोपहर बाद हल्की बारिश और ठंडी हवाएं चलने का अनुमान है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को गर्मी से पूरी राहत मिलेगी.