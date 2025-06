Mumbai Monsoon: मुंबई का मौसम हुआ सुहाना, मानसून की शुरुआत के बाद कुछ इलाकों में बारिश, देखें VIDEO

Mumbai Monsoon: केरल के बाद इस बार मुंबई में भी मानसून ने समय से पहले ही दस्तक दी, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है. मानसून के आगमन के बाद से मुंबई में सुबह और शाम हल्की बारिश का नजारा देखने को मिल रहा है. बीती रात से शहर के कुछ इलाकों में फुहारों के साथ बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है, हालांकि उमस अभी भी बनी हुई है.

मानसून की शुरुआत के बाद मुंबई में फिलहाल बारिश जारी है. बारिश का एक वीडियो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) से सामने आया है, जिसमें बारिश के बीच गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ती नजर आ रही हैं. यह भी पढ़े: Aaj Ka Mausam, 02 June 2025: 02 जून को देशभर में बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, कई राज्यों में भारी बारिश और तेज तूफान का अलर्ट; जानें कैसा रहेगा आपके राज्य में आज का मौसम?

VIDEO | Maharashtra: Mumbai continues to receive rain after the onset of monsoon. Visuals from Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus.

