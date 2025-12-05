ठाणे सिटी पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा बार के कारोबार की आड़ में चल रहे एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है. वागले एस्टेट पुलिस ने यह छापा सोशल वर्कर बीनू वर्गीस से मिली टिप के आधार पर मारा. शिकायत के अनुसार, दो एजेंट ठाणे के लुइसवाड़ी में धीरज होटल के पास युवा लड़कियों को प्रॉस्टिट्यूशन में धकेल रहे थे. आरोप है कि ये एजेंट लोकल ऑर्केस्ट्रा बार में काम करने वाली लड़कियों की तस्वीरें मोबाइल फोन से संभावित क्लाइंट्स को भेजकर डील फिक्स करते थे. वागले एस्टेट पुलिस ने कस्टमर बनकर एक डिकॉय ऑपरेशन शुरू किया. लुइसवाड़ी इलाके में की गई रेड के दौरान पुलिस ने दो पुरुष ब्रोकर्स को गिरफ्तार किया और सेक्स रैकेट में फंसी पांच महिलाओं को रेस्क्यू किया. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, रेस्क्यू की गई महिलाएँ मूल रूप से ठाणे और भिवंडी के ऑर्केस्ट्रा बार में काम करती थीं. गिरफ्तार ब्रोकर्स पिछले चार पांच साल से अवैध सेक्स रैकेट चलाते थे और घोड़बंदर, ठाणे और काल्हेर में क्लाइंट्स को लड़कियाँ सप्लाई करते थे. यह भी पढ़ें: Navi Mumbai Sex Racket: वाशी में मसाज पार्लर के नाम पर चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस ने मारी रेड, 6 युवतियों को किया रेस्क्यू

सेक्स रैकेट ऑपरेशन में ठाणे पुलिस ने किया दो गिरफ्तार और पांच महिलाएं रेस्क्यू

#WATCH | Thane Police Arrest Two Agents For Allegedly Running Pros*itution Racket Involving Women From Local Orchestra Bars#Maharashtra #Thane #ThaneNews pic.twitter.com/Q6q7BeFnP1 — Free Press Journal (@fpjindia) December 5, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)