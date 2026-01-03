Payal Gaming Visits Siddhivinayak Mandir In Mumbai: पॉपुलर गेमिंग क्रिएटर पायल गेमिंग (पायल धरे) ने नया साल 2026 शुरू होते ही मुंबई के श्री सिद्धिविनायक मंदिर में जाकर भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया. पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो/MMS उनके नाम से शेयर हो रहा था, जिसे कई लोग गलत तरीके से पायल गेमिंग से जोड़ रहे थे. पायल ने स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो में दिख रही लड़की वह नहीं हैं और इसका उनके साथ कोई संबंध नहीं है. महाराष्ट्र साइबर पुलिस की जांच में यह वीडियो डीपफेक (फेक वीडियो) पाया गया और FIR भी दर्ज की गई है.

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)