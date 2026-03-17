CIDCO नवी मुंबई हाउसिंग लॉटरी 2026: किफायती घर पाने का आखिरी मौका, 19 मार्च तक करें ऑनलाइन आवेदन; जानें पात्रता और बुकिंग राशि

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Wikipedia)

CIDCO Navi Mumbai Housing Lottery 2026: नवी मुंबई (Navi Mumbai) में अपने घर का सपना देख रहे लोगों के लिए शहर और औद्योगिक विकास निगम (City and Industrial Development Corporation) यानी सिडको (CIDCO) की हाउसिंग लॉटरी 2026 (Housing Lottery) एक सुनहरा अवसर लेकर आई है. इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और अल्प आय वर्ग (LIG) श्रेणियों के लिए हजारों किफायती घरों की पेशकश की गई है. इच्छुक उम्मीदवार 19 मार्च 2026 की रात 11:59 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन (Online Application) कर सकते हैं. यह भी पढ़ें: Cidco Homes: नवी मुंबई के लोगों के लिए खुशखबरी! 4508 घरों की होगी बिक्री, सरकार देगी ढ़ाई लाख रूपए की सब्सिडी

कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता मानदंड)

सिडको की यह योजना समाज के उन वर्गों के लिए है जो बजट के भीतर घर तलाश रहे हैं। आवेदन के लिए निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं:

आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.

आवेदक महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना चाहिए (डोमिसाइल सर्टिफिकेट अनिवार्य).

आवेदक की आय प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के मानदंडों के अनुसार EWS या LIG श्रेणी के अंतर्गत होनी चाहिए.

आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और आय का प्रमाण (ITR या सैलरी स्लिप).

आवेदन प्रक्रिया: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

सिडको ने आवेदन की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी रखा है:

सिडको की आधिकारिक हाउसिंग वेबसाइट पर जाएं.

आधार से लिंक मोबाइल नंबर का उपयोग करके पंजीकरण करें.

अपनी व्यक्तिगत और आय संबंधी जानकारी भरें.

आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और 236 रुपये (GST सहित) पंजीकरण शुल्क का भुगतान करें.

अपनी पसंद के अनुसार स्थान, टावर और फ्लोर का चयन करें (अधिकतम 15 विकल्प).

भागीदारी की पुष्टि के लिए 'अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट' (EMD) जमा करें.

बुकिंग राशि का विवरण

लॉटरी ड्रॉ में शामिल होने के लिए आवेदकों को श्रेणी के अनुसार निम्नलिखित राशि जमा करनी होगी:

EWS श्रेणी: 75,000 रुपये

75,000 रुपये LIG (1 BHK): 1,50,000 रुपये

1,50,000 रुपये LIG (2 BHK): 2,00,000 रुपये

जिन आवेदकों का नाम लॉटरी में नहीं आएगा, उन्हें परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर पूरी राशि वापस (Refund) कर दी जाएगी. यह भी पढ़ें: Navi Mumbai CIDCO Homes: एकनाथ शिंदे की बड़ी घोषणा, सिडको के घर 10% सस्ते, आम लोगों को बड़ी राहत

प्रमुख लोकेशंस और प्रोजेक्ट की विशेषताएं

ये घर नवी मुंबई के तेजी से विकसित हो रहे नोड्स जैसे तलोजा, खारघर, द्रोणागिरी, जुईनगर और उलवे में स्थित हैं. सिडको ने इन प्रोजेक्ट्स को 'ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट' (TOD) मॉडल पर आधारित किया है, जिसका अर्थ है कि ये घर रेलवे स्टेशनों और मेट्रो कनेक्टिविटी के बेहद करीब होंगे.

योजना का महत्व

सिडको का लक्ष्य आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण पद्धतियों का उपयोग करके 67,000 से अधिक किफायती घर उपलब्ध कराना है. बाजार दरों की तुलना में इन घरों की कीमतें काफी कम रखी गई हैं, जिससे आम आदमी के लिए घर खरीदना आसान हो सके.

समय सीमा नजदीक है, इसलिए यदि आप नवी मुंबई में घर खरीदना चाहते हैं, तो 19 मार्च 2026 से पहले अपना आवेदन सुनिश्चित करें.