MHADA Mumbai lottery 2026: मुंबई में म्हाडा का घर पाने की चाहत रखने वालों को एक और मौका, आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 14 मई तक कर सकेंगे अप्लाई

म्हाडा/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: X)

मुंबई: मुंबई में अपने घर का सपना देख रहे नागरिकों के लिए म्हाडा (MHADA) ने आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी है. म्हाडा के मुंबई बोर्ड द्वारा घोषित संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, अब आवेदक 14 मई 2026 की रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं. इससे पहले आवेदन की तिथि समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब आवेदकों को अतिरिक्त समय मिल गया है. इस लॉटरी का मुख्य ड्रा 5 जून 2026 को आयोजित किया जाएगा.

नया शेड्यूल

संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, बयाना राशि (EMD) का ऑनलाइन भुगतान 15 मई 2026 की रात 11:59 बजे तक किया जा सकता है. जो आवेदक RTGS या NEFT के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, वे उसी दिन बैंकिंग घंटों के दौरान इसे पूरा कर सकते हैं. यह भी पढ़े: MHADA Pune Lottery 2026: पुणे और पिंपरी-चिंचवड में म्हाडा का घर खरीदने वालों को बड़ी राहत, आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ी, जानें न्यू डेट

प्राप्त आवेदनों की अनंतिम सूची 22 मई 2026 को दोपहर 3:00 बजे आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी. इसके बाद, आवेदक 25 मई तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे. स्वीकृत आवेदनों की अंतिम सूची 29 मई को जारी होगी, जिसके बाद 5 जून को विजेताओं के नाम घोषित किए जाएंगे.

घर की कीमतें: 29 लाख से 6.82 करोड़ तक

इस साल की लॉटरी में घरों की कीमतों में भारी अंतर देखा जा रहा है. सबसे किफायती घर मानखुर्द में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए उपलब्ध है, जिसकी कीमत 29 लाख रुपये से अधिक है. वहीं, दक्षिण मुंबई के ताड़देव में स्थित हाई इनकम ग्रुप (HIG) का एक फ्लैट 6.82 करोड़ रुपये की कीमत के साथ म्हाडा के इतिहास का सबसे महंगा घर बन गया है.

दक्षिण मुंबई के क्रीसेंट टॉवर, ताड़देव में म्हाडा चार आलीशान फ्लैट्स की पेशकश कर रहा है, जिनमें से दो की कीमत 6 करोड़ रुपये से अधिक है.

2,640 घरों के लिए जारी है प्रक्रिया

म्हाडा ने मुंबई के विभिन्न प्राइम लोकेशन्स जैसे विक्रोली, गोरेगांव, बोरीवली, चेंबूर, बांद्रा, घाटकोपर, वडाला और दादर में कुल 2,640 घरों के लिए यह लॉटरी निकाली है. आंकड़ों के अनुसार, इनमें से लगभग 66% यानी 1,762 घर वर्तमान में निर्माणाधीन हैं.

अनसोल्ड घरों पर भारी छूट की योजना

मुंबई बोर्ड के सीईओ मिलिंद बोरीकर ने संकेत दिया है कि म्हाडा उन फ्लैटों की कीमतों में 10% से 20% की कटौती करने पर विचार कर रहा है जो पिछली 'पहले आओ, पहले पाओ' (FCFS) योजना के तहत नहीं बिक पाए थे.

बोरीकर ने स्पष्ट किया कि कीमतों में यह कमी रेडी रेकनर (RR) दरों के आधार पर अलग-अलग क्षेत्रों के लिए तय की जाएगी. वर्तमान में लगभग 64 ऐसे घर हैं जिन्हें रियायती दरों पर पेश कर मांग बढ़ाने की योजना है.