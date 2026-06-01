Ayesha Viral Video: 'जैक्स फैम' और 'मैनिक्स फैम' के बीच छिड़ा सोशल मीडिया वॉर; जानें इस कथित 'स्कैंडल' की पूरी सच्चाई

आयशा डेला क्रूज़ (Photo Credits: File Image)

मनोरंजन डेस्क: स्थानीय सोशल मीडिया (Social Media) नेटवर्कों पर इन दिनों कंटेंट क्रिएटर आयशा डेला क्रूज़ (Ayesha Dela Cruz) का एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसने फिलीपींस (Philippines) के दो सबसे बड़े और प्रमुख इन्फ्लुएंसर समूहों के बीच चल रहे कड़वे विवाद को सार्वजनिक मंच पर ला खड़ा किया है. इस व्यापक रूप से साझा किए जा रहे वीडियो में, आयशा ने एक प्रतिद्वंद्वी डिजिटल प्रबंधन टीम के खिलाफ सुनियोजित तरीके से चलाए गए दुष्प्रचार अभियान में अपनी भूमिका को लेकर औपचारिक स्वीकारोक्ति (Confession) की है. इस घटनाक्रम ने डिजिटल उद्योग में इन्फ्लुएंसर्स के आपसी विवादों की प्रामाणिकता और प्लेटफॉर्म पर एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए अपनाए जाने वाले हथकंडों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है. यह भी पढ़ें: 'सेक्सी वीडियो' की फर्जी लिंक पर क्लिक करना क्यों बन सकता है आपके लिए बड़ा खतरा, ऑनलाइन साइबर अलर्ट

आयशा का वायरल कबूलनामा और आमने-सामने का टकराव

यह पूरा विवाद तब और बढ़ गया जब 'जैक्स फैम' नेटवर्क से जुड़ी कंटेंट क्रिएटर आयशा ने 'मैनिक्स फैम' के संस्थापक और प्रमुख मैनिक्स कैरान्चो (Mannix Carancho) को संबोधित करते हुए एक वीडियो जारी किया. वीडियो में आयशा ने दावा किया कि उन्हें 'जैक्स फैम' के लीडर जैक्स स्मिथ (Jechs Smith) द्वारा बरगलाया गया था और मैनिक्स फैम की छवि को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के निर्देश दिए गए थे.

इस सार्वजनिक कबूलनामे के तुरंत बाद, मैनिक्स फैम के सदस्यों और उनसे जुड़े अन्य क्रिएटर्स ने जैक्स फैम के आवासीय मुख्यालय (Residential Headquarters) पर जाकर उनका घेराव किया और इस पूरे टकराव को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. इस "कॉन्फ्रंटेशन" (सामना करने वाले) वीडियो को टिकटॉक, यूट्यूब और फेसबुक पर अब तक लाखों बार देखा जा चुका है, और यह स्थानीय ट्रेंडिंग फीड्स पर लगातार बना हुआ है.

वायरल आयशा का कबूलनामा वीडियो

फिलीपींस व्लॉगिंग इकोसिस्टम के तीन प्रमुख समूह

इस पूरे विवाद के पीछे की कड़ियों को समझने के लिए दर्शक इस स्थानीय व्लॉगिंग परिदृश्य पर हावी रहने वाले तीन आपस में जुड़े डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन और टैलेंट मैनेजमेंट टीमों की ओर इशारा करते हैं:

वास्तविक विवाद या पूर्व-नियोजित स्क्रिप्ट?

भले ही इस "स्कैंडल" ने समर्पित प्रशंसकों को भावनात्मक रूप से खुद से जोड़ लिया हो, लेकिन स्थानीय ऑनलाइन मीडिया समीक्षकों और मंचों ने इस पूरे विवाद को संदेह की नजर से देखा है. उद्योग विश्लेषकों का कहना है कि इन तीनों क्रिएटर नेटवर्कों का अत्यधिक समन्वित कहानियों (Coordinated Storylines) के माध्यम से एक-दूसरे के चैनलों को प्रमोट करने का एक लंबा और स्थापित इतिहास रहा है.

डिजिटल मनोरंजन उद्योग के इस क्षेत्र में एल्गोरिदम विजिबिलिटी को अनुकूलित करने और विज्ञापन राजस्व (Ad Revenue) को अधिकतम करने के लिए मनमुटाव, नाटकीय आमने-सामने के टकराव और बाद में सार्वजनिक सुलह (Public Reconciliations) का उपयोग करना एक आम परिचालन रणनीति है. फिलहाल, जैक्स स्मिथ या जैक्स फैम के आधिकारिक प्रतिनिधियों ने इस पर कोई कानूनी या कॉर्पोरेट बयान जारी नहीं किया है कि यह विवाद पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है या कोई वास्तविक नागरिक शिकायत.