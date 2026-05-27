Pune MHADA News: पुणे में म्हाडा के घरों का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर! 28 मई का घर आवंटन कार्यक्रम स्थगित, जानें अब कब मिलेगी फ्लैटों की चाबी

(Photo Credis WC)

Pune MHADA News: पुणे और उसके आस-पास के क्षेत्रों में अपने सपनों का घर पाने की उम्मीद लगाए बैठे आवेदकों को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा. म्हाडा (MHADA) के पुणे मंडल द्वारा आयोजित होने वाली सदनिका (फ्लैट) वितरण प्रक्रिया को प्रशासनिक कारणों से तात्कालिक रूप से स्थगित कर दिया गया है. यह महत्वपूर्ण आवंटन कार्यक्रम 28 मई को दोपहर 2:30 बजे आयोजित होने वाला था, जिसे अब अगले आदेश तक आगे बढ़ा दिया गया है. म्हाडा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस लॉटरी के लिए संशोधित कार्यक्रम की घोषणा जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर की जाएगी.

क्यों लगा घरों के वितरण पर 'ब्रेक'?

इस बहुप्रतीक्षित प्रक्रिया के अचानक रुकने के पीछे राज्य में राजनीतिक हलचल और चुनाव नियमों का लागू होना है. भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र विधान परिषद के स्थानीय स्वराज्य संस्था निर्वाचन क्षेत्रों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा कर दी है. इसके साथ ही पुणे, पिंपरी-चिंचवड और पीएमआरडीए (PMRDA) क्षेत्र में 'आदर्श आचार संहिता' प्रभावी हो गई है. निर्वाचन नियमों के अनुसार, आचार संहिता के दौरान किसी भी सरकारी योजना के तहत सीधे लाभ या संपत्ति का आवंटन नहीं किया जा सकता, जिसके चलते म्हाडा को यह फैसला लेना पड़ा.

'प्रथम आओ, प्रथम पाओ' योजना भी फंसी

यह स्थगन पुणे मंडल की 20 प्रतिशत सर्वसमावेशक (Comprehensive) योजना और 15 प्रतिशत सामाजिक आवास योजना के तहत आने वाले रिक्त फ्लैटों के लिए लागू हुआ है. यह आवंटन 'प्रथम आओ, प्रथम पाओ' (First Come First Served - FCFS) के सिद्धांत पर आधारित था. चिखली, ताथवडे, वाकड, लोहगांव और हडपसर जैसे प्रमुख इलाकों में घर पाने की दौड़ में शामिल नागरिक अब चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने की राह देख रहे हैं.

विधान परिषद चुनाव का पूरा शेड्यूल देखें

म्हाडा के इस कार्यक्रम को प्रभावित करने वाले विधान परिषद चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है, जिसके मुख्य चरण इस प्रकार हैं.

25 मई 2026: चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई.

1 जून 2026: नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि.

2 जून 2026: दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी (छाननी) होगी.

4 जून 2026: नाम वापस लेने की आखिरी तारीख.

18 जून 2026: सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक मतदान होगा.

22 जून 2026: मतगणना की जाएगी और परिणाम घोषित होंगे.

25 जून 2026: पूरी चुनावी प्रक्रिया औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगी.

जून के अंत में नया कार्यक्रम आने की उम्मीद

चुनाव आयोग के नियमानुसार, संबंधित स्थानीय निकायों में न्यूनतम 75 प्रतिशत निर्वाचित सदस्यों का कोरम पूरा होने के बाद ही यह प्रक्रिया शुरू की जा रही है. अब 22 जून को नतीजे आने और 25 जून को आचार संहिता हटने के बाद ही म्हाडा के घरों के वितरण को दोबारा हरी झंडी मिल पाएगी. म्हाडा प्रशासन ने सभी पंजीकृत आवेदकों को सलाह दी है कि वे किसी भी भ्रामक जानकारी से बचने के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल (bookmyhome.mhada.gov.in) पर जारी सूचनाओं पर ही भरोसा करें.