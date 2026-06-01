UIDAI का बड़ा फैसला: बंद होने जा रहा है पुराना mAadhaar ऐप, एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ नया आधार एप्लीकेशन

नया आधार ऐप लॉन्च (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 1 जून: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India) (UIDAI) ने भारत की डिजिटल पहचान प्रणाली (Digital Identity System) को और अधिक सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. प्राधिकरण ने आधिकारिक तौर पर एक नया उन्नत आधार एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो उपयोगकर्ताओं को अधिक मजबूत सुरक्षा तंत्र और परिष्कृत डेटा प्रबंधन उपकरण प्रदान करेगा. यह नया एप्लीकेशन पुराने हो चुके 'एम-आधार' (m-Aadhaar) प्लेटफॉर्म का स्थान लेगा, जिसे यूआईडीएआई आगामी कुछ सप्ताह के भीतर स्थायी रूप से बंद (Discontinue) करने की तैयारी कर रहा है. सरकार का यह फैसला देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को समकालीन साइबर सुरक्षा मानकों के अनुरूप अपग्रेड करने की कवायद का एक हिस्सा है. यह भी पढ़ें: Aadhaar Card Update: घर बैठे ऑनलाइन मुफ्त में बदलें आधार का पता, जानें UIDAI पोर्टल का पूरा प्रोसेस

साइबर सुरक्षा को दी गई प्राथमिकता; बंद होगा पुराना ऐप

यूआईडीएआई के अनुसार, इस नए एप्लीकेशन का विकास और लॉन्चिंग एक सोची-समझी रणनीतिक योजना के तहत की गई है. इसका मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं के अनुभव को सरल बनाने के साथ-साथ उभरते साइबर खतरों और अनधिकृत डेटा एक्सेस से संवेदनशील नागरिक सूचनाओं की रक्षा करना है.

प्राधिकरण ने ऐप के भीतर परिष्कृत प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल (Authentication Protocols) को एकीकृत करने को प्राथमिकता दी है. पुराने एम-आधार प्लेटफॉर्म से सपोर्ट और फंक्शनलिटी पूरी तरह हटा ली जाएगी, इसलिए सुरक्षा आर्किटेक्चर को बनाए रखने के लिए इस माइग्रेशन को आवश्यक घोषित किया गया है.

नए आधार ऐप की मुख्य विशेषताएं और फीचर्स

नया अपडेटेड एप्लीकेशन नागरिकों को उनकी पहचान संबंधी जानकारियों पर अधिक नियंत्रण रखने की सुविधा देता है। इसके कुछ प्रमुख फीचर्स इस प्रकार हैं:

आसान है सेटअप और माइग्रेशन की प्रक्रिया

यूआईडीएआई ने करोड़ों उपयोगकर्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए ऐप की सेटअप प्रक्रिया को बेहद सरल और सुलभ रखा है. नए ऐप का उपयोग शुरू करने के लिए निवासियों को अपने आधार प्रोफाइल से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद, मानक बायोमेट्रिक या ओटीपी (OTP) आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के जरिए पंजीकरण सफल हो जाएगा.

एक बार प्रमाणीकरण पूरा हो जाने के बाद, ऐप के भीतर एक व्यापक और नया डैशबोर्ड दिखाई देगा. इस डैशबोर्ड के जरिए उपयोगकर्ता अपने पहचान दस्तावेजों का प्रबंधन, प्रोफाइल जानकारी को अपडेट और अपने प्रमाणीकरण इतिहास (Authentication History) की लाइव मॉनिटरिंग आसानी से कर सकेंगे. अधिकारियों ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे बिना किसी रुकावट के डिजिटल पहचान सेवाओं का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द आधिकारिक चैनलों से इस नए ऐप को डाउनलोड कर लें.