Aadhaar Card Update: घर बैठे ऑनलाइन मुफ्त में बदलें आधार का पता, जानें UIDAI पोर्टल का पूरा प्रोसेस

(Photo Credits: X/@UIDAI)

Aadhaar Card Update: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड में पते को ऑनलाइन अपडेट करने की प्रक्रिया को बेहद आसान और त्वरित बना दिया है. देश के नागरिक अब बिना किसी शुल्क के अपने घरों से ही 'मायआधार' (myAadhaar) पोर्टल के माध्यम से अपने पते (Address) में सुधार या बदलाव कर सकते हैं. इस ऑनलाइन सेवा का लाभ उठाने के लिए केवल एक वैध निवास प्रमाण पत्र (Proof of Address) की आवश्यकता होती है. इसके साथ ही यूआईडीएआई ने आधार डेटाबेस को सटीक बनाए रखने के लिए इस मुफ्त दस्तावेज अपडेट करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है.

मुफ्त अपडेट की समयसीमा में विस्तार

नवीनतम आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यूआईडीएआई ने ऑनलाइन दस्तावेजों को मुफ्त में अपडेट करने की सुविधा को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है. पहले यह सुविधा केवल जून 2026 तक उपलब्ध थी, जिसे अब बढ़ाकर 14 जून 2027 कर दिया गया है.

हालांकि, उपयोगकर्ताओं को ध्यान देना चाहिए कि यह मुफ्त सेवा केवल 'मायआधार' वेब पोर्टल के माध्यम से किए गए अपडेट पर ही लागू होगी. यदि कोई नागरिक नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर या बायोमेट्रिक्स (अंगूठे के निशान, आईरिस स्कैन और फोटो) को बदलने के लिए नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाता है, तो वहां निर्धारित शुल्क के रूप में 75 रुपये से 125 रुपये तक का भुगतान करना होगा.

ऑनलाइन पता बदलने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

आधार कार्ड में ऑनलाइन पता बदलने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है.

लॉगिन प्रक्रिया: सबसे पहले यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट (myaadhaar.uidai.gov.in) पर जाएं. वहां अपने आधार नंबर की सहायता से लॉगिन करें. इसके बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) प्राप्त होगा, जिसे दर्ज करके पहचान सत्यापित करें.

विकल्प का चयन: सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद होमपेज पर दिए गए 'दस्तावेज अपडेट' (Document Update) विकल्प को चुनें और पते में सुधार (Address Update) वाले सेक्शन में आगे बढ़ें.

विवरण दर्ज करना: नए पते की सटीक जानकारी सावधानीपूर्वक फॉर्म में भरें. यहाँ उपयोगकर्ता अपना स्वयं का निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं. यदि किसी के पास अपना दस्तावेज़ नहीं है, तो वे परिवार के मुखिया (HoF) की सहमति पद्धति का भी उपयोग कर सकते हैं.

दस्तावेज़ अपलोड: नए पते के समर्थन में एक वैध दस्तावेज़ (जैसे बैंक स्टेटमेंट, बिजली बिल, पासपोर्ट, रेंट एग्रीमेंट या वोटर आईडी कार्ड) की स्कैन कॉपी अपलोड करें.

यूआरएन जनरेशन: सभी विवरण जमा (Submit) करने के बाद सिस्टम द्वारा 14 अंकों का एक अपडेट अनुरोध नंबर (URN - Update Request Number) जेनरेट होगा. इस नंबर को सुरक्षित रख लें, क्योंकि इसके जरिए भविष्य में आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है.

सत्यापन की अवधि और महत्व

आवेदन जमा होने के बाद यूआईडीएआई द्वारा पते से जुड़े दस्तावेजों की आंतरिक जांच की जाती है. इस पूरी सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने और पते को अपडेट करने में आमतौर पर 30 दिनों तक का समय लगता है. एक बार आवेदन स्वीकृत (Approve) हो जाने के बाद, उपयोगकर्ता सीधे पोर्टल से अपना नया और संशोधित डिजिटल आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

वर्तमान समय में बैंकिंग सेवाओं, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने और विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत पहचान सत्यापन को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए आधार कार्ड में सही और अद्यतित (Updated) जानकारी का होना अनिवार्य है.