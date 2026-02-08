Aadhaar Card Update 2026: आधार से जुड़े अपने मोबाइल नंबर और ईमेल को कैसे करें वेरिफाई; आधार कॉन्टैक्ट डिटेल्स के वेरिफिकेशन के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

आधार कार्ड (Photo Credits: File Image)

Aadhaar Card Update 2026: डिजिटल इंडिया (Digital India) के इस दौर में आधार कार्ड (Aadhaar Card) केवल एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि सभी जरूरी सरकारी और बैंकिंग सेवाओं की चाबी बन चुका है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India)(UIDAI) ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि आधार (Aadhaar) से जुड़ा मोबाइल नंबर (Mobile Number) और ईमेल आईडी (Email ID) अपडेटेड होना अब 'लाइफब्लड' यानी अनिवार्य आवश्यकता है. चाहे आपको डिजीलॉकर (DigiLocker) एक्सेस करना हो, इनकम टैक्स भरना हो या 'लाड़की बहिन योजना' (Ladki Bahin Yojana) का स्टेटस चेक करना हो, हर जगह ओटीपी (OTP) वेरिफिकेशन के लिए सही मोबाइल नंबर का लिंक होना जरूरी है. यह भी पढ़ें: Aadhaar App: आधार इस्तेमाल करने का 28 जनवरी से बदलेगा तरीका, घर बैठे बदल सकेंगे मोबाइल नंबर और पता

2026 में वेरिफिकेशन क्यों है जरूरी?

सरकार ने हाल ही में सुरक्षा कारणों से करीब 2 करोड़ से अधिक उन आधार नंबरों को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया शुरू की है, जो मृत व्यक्तियों के नाम पर थे. साथ ही, डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए नियमों को सख्त कर दिया गया है. यदि आपका वर्तमान मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, तो आप अपनी बैंकिंग सेवाओं और सरकारी सब्सिडी से वंचित हो सकते हैं, क्योंकि अब अधिकांश सेवाओं में रियल-टाइम ओटीपी ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है.

ऑनलाइन मोबाइल और ईमेल वेरिफाई करने का तरीका

UIDAI ने myAadhaar पोर्टल पर एक नया टूल दिया है, जिससे आप यह जान सकते हैं कि आपके पास मौजूद मोबाइल नंबर उनके रिकॉर्ड से मेल खाता है या नहीं:

पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट myaadhaar.uidai.gov.in पर लॉग इन करें. सेवा चुनें: 'Aadhaar Services' टैब के अंदर 'Verify Email/Mobile Number' पर क्लिक करें. विवरण भरें: अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और वह मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालें जिसे आप चेक करना चाहते हैं. कैप्चा कोड: स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को भरें और 'Send OTP' पर क्लिक करें. नतीजा देखें: यदि आपके द्वारा दर्ज जानकारी सही है, तो स्क्रीन पर एक हरा टिक मार्क आएगा और संदेश दिखेगा कि 'आपके द्वारा दर्ज मोबाइल/ईमेल हमारे रिकॉर्ड से सत्यापित है.'

mAadhaar ऐप का नया अवतार

28 जनवरी 2026 को आए नए अपडेट के बाद, अब mAadhaar ऐप के जरिए भी यह काम आसानी से किया जा सकता है. ऐप में अब 'फेस ऑथेंटिकेशन' की सुविधा भी दी गई है.

ऐप खोलें और अपने 4 अंकों के पिन या बायोमेट्रिक से लॉग इन करें.

'Verify Aadhaar' फीचर पर क्लिक करें. यहां आप अपने लिंक किए गए मोबाइल नंबर के आखिरी तीन अंक देख सकते हैं. इससे आपको यह याद आ जाएगा कि आपने नामांकन के समय किस सिम कार्ड का उपयोग किया था.

अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो क्या करें?

2026 में UIDAI ने मोबाइल अपडेट की प्रक्रिया को काफी सरल बना दिया है. पहली बार, कुछ चुनिंदा निवासियों को घर बैठे ऐप के माध्यम से 'फेस ऑथेंटिकेशन' का उपयोग करके अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा दी गई है। इसके लिए ₹50 से ₹75 तक का मामूली शुल्क देना होता है.

यदि आपके फिंगरप्रिंट या आंखों की पुतली (Iris) के डेटा को भी अपडेट करने की आवश्यकता है, या डिजिटल अपडेट फेल हो जाता है, तो आपको नजदीकी स्थायी नामांकन केंद्र (Aadhaar Centre) जाना होगा. आप वेबसाइट पर मौजूद 'Bhuvan Aadhaar' मैप टूल की मदद से अपने पास का आधार केंद्र ढूंढ सकते हैं.