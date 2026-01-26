Aadhaar App: आधार इस्तेमाल करने का 28 जनवरी से बदलेगा तरीका, घर बैठे बदल सकेंगे मोबाइल नंबर और पता

Aadhaar App Full Version Launch on January 28: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने घोषणा की है कि वह 28 जनवरी 2026 को नए आधार ऐप का पूर्ण संस्करण (Full Version) जारी करेगा. यह अपडेट भारत के डिजिटल पहचान तंत्र में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जिसमें 'प्राइवेसी-फर्स्ट' (निजता सर्वोपरि) दृष्टिकोण अपनाया गया है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस ऐप को व्यक्तिगत डेटा पर यूजर्स का नियंत्रण बढ़ाने और पहचान सत्यापन की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल व सुरक्षित बनाने के लिए डिजाइन किया गया है.

निजता पर केंद्रित पहचान सत्यापन

नए ऐप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसकी डेटा शेयरिंग तकनीक है. अब यूजर्स किसी होटल में चेक-इन करते समय, एयरपोर्ट पर एंट्री लेते समय या किसी कार्यक्रम में शामिल होते समय केवल उतनी ही जानकारी साझा करेंगे जितनी आवश्यक है. उदाहरण के लिए, आप अपना पूरा पता या जन्मतिथि छिपाकर केवल नाम और फोटो के जरिए अपनी पहचान सत्यापित कर पाएंगे. इससे आधार की फोटोकॉपी साझा करने की जरूरत खत्म होगी और डेटा के दुरुपयोग का खतरा कम होगा. यह भी पढ़े: Aadhaar Card: आधार से लिंक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कैसे करें वेरिफाई करें, जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा तरीका

नए वर्जन के मुख्य फीचर्स

28 जनवरी के अपडेट के बाद ऐप में कई ऐसे फीचर्स जुड़ेंगे जो अब तक केवल बीटा टेस्टिंग या सीमित स्तर पर उपलब्ध थे:

घर बैठे प्रोफाइल अपडेट: यूजर्स अब आधार सेंटर जाए बिना सीधे ऐप के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर और पता अपडेट कर सकेंगे.

QR कोड आधारित सत्यापन: एक सुरक्षित क्यूआर सिस्टम के जरिए मकान मालिक, नियोक्ता या सेवा प्रदाता आपकी पहचान की सत्यता की तुरंत जांच कर सकेंगे.

पूरी तरह डिजिटल आईडी: यह ऐप एक स्टैंडअलोन डिजिटल आईडी के रूप में कार्य करेगा, जिससे फिजिकल आधार कार्ड साथ रखने की अनिवार्यता लगभग समाप्त हो जाएगी.

चेहरा प्रमाणीकरण (Face Authentication): लॉगइन और जानकारी साझा करने के लिए अब ओटीपी के साथ-साथ फेस ऑथेंटिकेशन का विकल्प भी मिलेगा, जिससे सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जुड़ जाएगी.

उपलब्धता और उपयोग कैसे करें?

आधार ऐप का फुल वर्जन गूगल प्ले स्टोर (Android) और एप्पल ऐप स्टोर (iOS) पर उपलब्ध होगा. जो यूजर्स पहले से ही ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें 28 जनवरी को इसे अपडेट करना होगा. UIDAI के अनुसार, ऐप का इंटरफेस बेहद सरल रखा गया है ताकि पहली बार स्मार्टफोन चलाने वाले लोग भी इसे आसानी से समझ सकें.

सुरक्षित और पेपरलेस गवर्नेंस की ओर कदम

यह लॉन्चिंग भारत सरकार के उस विजन का हिस्सा है जिसमें शासन को पेपरलेस और पूरी तरह डिजिटल बनाने पर जोर दिया गया है. UIDAI का लक्ष्य है कि भविष्य में पहचान सत्यापन की प्रक्रिया न केवल तेज हो, बल्कि पूरी तरह निजी और सुरक्षित भी रहे. नए ऐप के माध्यम से एक ही डिवाइस पर परिवार के अधिकतम पांच सदस्यों के आधार प्रोफाइल को मैनेज किया जा सकेगा, जो इसे भारतीय परिवारों के लिए और भी सुविधाजनक बनाता है.