Earthquake in Turkey: तुर्की के टोकाट प्रांत में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.5 रही तीव्रता, लोगों में दहशत

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Photo)

Earthquake in Turkey: मध्य तुर्की (Central Turkey) में शुक्रवार, 13 मार्च को भूकंप (Earthquake) के तेज झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई है. तुर्की की आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसी (Disaster and Emergency Management Agency) (AFAD) के अनुसार, भूकंप का केंद्र टोकाट प्रांत (Tokat Province) का निक्सर (Niksar) शहर था. झटके इतने तेज थे कि नींद में सो रहे लोग घबराकर सड़कों पर निकल आए. हालांकि, प्रशासन ने राहत की खबर देते हुए कहा है कि अभी तक किसी बड़े नुकसान या हताहत होने की सूचना नहीं मिली है.

भूकंप शुक्रवार तड़के स्थानीय समयानुसार सुबह 3:35 बजे आया. एएफएडी के मुताबिक, भूकंप की गहराई जमीन से केवल 6.4 किलोमीटर (4 मील) नीचे थी। कम गहराई पर केंद्र होने के कारण झटके काफी महसूस किए गए और इनका असर आसपास के कई अन्य प्रांतों में भी देखा गया. यह भी पढ़ें: Turkiye Earthquake: तुर्किये में 6.2 तीव्रता के भूकंप से हिला इस्तांबुल

ठंड के बावजूद सड़कों पर रहे लोग

भूकंप के तुरंत बाद निक्सर और आसपास के इलाकों में अफरातफरी का माहौल बन गया. 'हैबरटर्क' समाचार चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, कड़ाके की ठंड के बावजूद कई निवासी डर के कारण अपने घरों में वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए. लोग अपनी कारों में बैठकर या सड़कों पर खड़े होकर स्थिति सामान्य होने का इंतजार करते देखे गए. एएफएडी ने फिलहाल किसी "प्रतिकूल विकास" की सूचना नहीं होने की पुष्टि की है.

भूकंप के प्रति संवेदनशील है तुर्की

तुर्की भौगोलिक रूप से कई प्रमुख फॉल्ट लाइनों (Fault Lines) के ऊपर स्थित है, जिसके कारण यहाँ अक्सर भूकंप आते रहते हैं. वैज्ञानिक दृष्टि से यह क्षेत्र दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों में से एक है.

पिछली त्रासदी की यादें हुईं ताजा

इस ताजा भूकंप ने साल 2023 की विनाशकारी यादें ताजा कर दी हैं. फरवरी 2023 में तुर्की में 7.8 तीव्रता का भीषण भूकंप आया था, जिसमें अकेले तुर्की में 53,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। उस दौरान दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी प्रांतों में लाखों इमारतें जमींदोज हो गई थीं. इसके अलावा, पड़ोसी देश सीरिया में भी लगभग 6,000 लोग मारे गए थे.

प्रशासन फिलहाल प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है.