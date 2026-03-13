'तुम्हें फ्रिज में नहीं देखना चाहते': मुंबई में डेंटल छात्रा की खुदकुशी, सुसाइड नोट के आधार पर बॉयफ्रेंड गिरफ्तार

स्तुति सोनावाने (Photo Credits: X\@venom1s)

मुंबई: आर्थिक राजधानी के एंटॉप हिल (Antop Hill) इलाके में एक 24 वर्षीय डेंटल (Master of Dental Surgery) छात्रा की आत्महत्या (Suicide) का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. छात्रा ने कथित तौर पर महीनों के मानसिक तनाव और भावनात्मक उत्पीड़न के बाद यह आत्मघाती कदम उठाया. घटनास्थल से पुलिस को 6 पन्नों का एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें मृतका ने अपने बॉयफ्रेंड पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस ने सुसाइड नोट और परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.

मृतका की पहचान स्तुति सोनावणे (Stuti Sonawane) के रूप में हुई है. सोमवार सुबह वह अपने घर के कमरे में फंदे से लटकी पाई गई. पुलिस के अनुसार, स्तुति ने अपने सुसाइड नोट में विस्तार से बताया है कि उसके बॉयफ्रेंड फजल मोहम्मद खान (31) ने उसे किस तरह मानसिक रूप से प्रताड़ित किया. नोट में बार-बार किए गए अपमान और अभद्र टिप्पणियों का जिक्र है, जिसने स्तुति के मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित किया था. यह भी पढ़ें: Maharashtra: डोंबिवली में डॉक्टर ने की आत्महत्या की कोशिश, पत्नी से विवाद के बाद पी 10 बीयर और खाईं 45 नींद की गोलियां

'फ्रिज' का वह खौफनाक संदर्भ

जांच के दौरान सुसाइड नोट की एक बात ने पुलिस अधिकारियों को भी चौंका दिया. स्तुति ने लिखा कि उसके दोस्त उसके और फजल के तनावपूर्ण रिश्तों से वाकिफ थे. दोस्त अक्सर मजाक में उससे कहते थे, ‘हम तुम्हें फ्रिज में नहीं देखना चाहते.’ यह संदर्भ संभवतः हाल के वर्षों में हुई कुछ जघन्य आपराधिक घटनाओं की ओर इशारा करता है. सुसाइड नोट में इस बात का जिक्र होना दर्शाता है कि छात्रा के मन में अपने रिश्ते को लेकर कितना गहरा डर और दुख था.

डेटिंग ऐप से शुरू हुई थी कहानी

पुलिस जांच में सामने आया है कि स्तुति और फजल की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी. वे पिछले डेढ़ साल से रिश्ते में थे. कुछ समय पहले उन्होंने अलग होने और दोस्त बने रहने का फैसला किया था. हालांकि, जब स्तुति के जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति ने प्रवेश किया, तो फजल नाराज हो गया. आरोप है कि इसके बाद दोनों के बीच बहस हुई और फजल ने स्तुति के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे वह टूट गई. यह भी पढ़ें: Mumbai Shocker: बॉम्बे IIT के छात्र ने हॉस्टल की बिल्डिंग के 10वें फ्लोर से छलांग लगाकर की आत्महत्या, कॉलेज में मचा हड़कंप

आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई

वारदात का खुलासा तब हुआ जब स्तुति ने सुबह देर तक अपने माता-पिता के कॉल का जवाब नहीं दिया। दरवाजा तोड़ने पर वह कमरे में मृत पाई गई. माता-पिता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एंटॉप हिल पुलिस ने लोअर परेल इलाके से फजल मोहम्मद खान को गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस फिलहाल मामले की गहराई से जांच कर रही है और डिजिटल साक्ष्यों को इकट्ठा करने में जुटी है.