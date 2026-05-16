Weather Forecast Today, May 16: देश में भीषण गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश में हीटवेव का अलर्ट, दिल्ली-महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में आज बारिश की संभावना

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Weather Forecast Today, May 16: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के अलग-अलग हिस्सों के लिए मौसम का ताजा पूर्वानुमान जारी किया है. आईएमडी के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत में फिलहाल किसी नए पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) की संभावना नहीं है, जिसके चलते अधिकांश क्षेत्रों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा. हालांकि, उत्तर प्रदेश में बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. दूसरी तरफ, दक्षिण भारत और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद जताई गई है.

दिल्ली-एनसीआर में धूल भरी आंधी और बौछारें

देश की राजधानी दिल्ली और आस-पास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में शनिवार और रविवार (16-17 मई) को मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने, तेज हवाएं चलने और हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है. हालांकि, दिन के समय तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, May 14, 2026: उत्तर भारत में भीषण लू का प्रकोप, दक्षिण में मानसून की आहट और पूर्वोत्तर में भारी बारिश का अलर्ट

UP में 'ऑरेंज' तो महाराष्ट्र में 'येलो' अलर्ट

उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक भीषण लू (Heatwave) चलने की आशंका है. इसी के मद्देनजर आईएमडी ने राज्य के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर लोगों को दोपहर के समय सावधानी बरतने की सलाह दी है.

महाराष्ट्र में बारिश का अलर्ट!

वहीं, महाराष्ट्र के तटीय और पश्चिमी जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. इनमें ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और धुले जैसे जिले शामिल हैं, जहां तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है. हालांकि, मुंबई के लिए राहत की बात यह है कि यहां के लिए ग्रीन अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब है कि महानगर में मौसम सामान्य रहेगा.

दक्षिण भारतीय शहरों में बारिश का अनुमान

मौसम पूर्वानुमान सेवा 'विंडी' (Windy) और आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक, दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों में शनिवार को मिलाजुला मौसम देखने को मिलेगा.

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में शनिवार को 2.6 मिलीमीटर से लेकर 11 मिलीमीटर तक की अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी.

हैदराबाद: तेलंगाना के हैदराबाद में भी हल्की बारिश का अनुमान है. यहां 0.3 से 3.6 मिलीमीटर तक वर्षा दर्ज की जा सकती है.

चेन्नई: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में फिलहाल बारिश की कोई खास संभावना नहीं है और यहां मौसम मुख्य रूप से शुष्क और गर्म बना रहेगा.

कोलकाता और शिमला का हाल

पूर्वी भारत की बात करें तो कोलकाता में शनिवार को हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं, जिससे उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के शिमला में मौसम पूरी तरह साफ रहने का अनुमान है. शिमला में शनिवार को न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जिससे पर्यटकों को खुशनुमा मौसम का अहसास होगा.