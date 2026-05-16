Gold Rate Today, May 16, 2026: सोने की कीमतों में तेजी बरकरार, जानें दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत प्रमुख शहरों में आज के 22K-24K के ताजा रेट

Gold Rate Today, May 16, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में शनिवार, 16 मई को सोने की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. इस सप्ताह की शुरुआत में केंद्र सरकार द्वारा सोने और चांदी पर आयात शुल्क (Import Duty) बढ़ाकर 15% करने के बाद कीमतों में भारी उछाल आया था. हालांकि, शनिवार को बाजार में मामूली गिरावट (Correction) दर्ज की गई है, जिससे कीमतों में हल्की नरमी आई है. इसके बावजूद देश के प्रमुख शहरों में सोना ऐतिहासिक रूप से काफी ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहा है.

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, घरेलू बाजार में सोने की कीमतों को ऊंचे आयात शुल्क, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, अमेरिकी डॉलर में उतार-चढ़ाव और सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की निरंतर मांग से लगातार समर्थन मिल रहा है. यह भी पढ़े: Gold Rate Today, May 15, 2026: सोने की कीमतों में भारी उछाल, 24 कैरेट गोल्ड ₹1.54 लाख के पार; जानें अपने शहर का भाव

प्रमुख शहरों में आज सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

शनिवार, 16 मई 2026 को देश के विभिन्न शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार हैं:

शहर 22 कैरेट सोने का भाव (INR) 24 कैरेट सोने का भाव (INR) दिल्ली 1,44,900 1,58,060 मुंबई 1,44,740 1,57,900 चेन्नई 1,47,640 1,61,070 कोलकाता 1,44,740 1,57,900 बेंगलुरु 1,44,740 1,57,900 हैदराबाद 1,44,740 1,57,900 अहमदाबाद 1,44,790 1,57,950 जयपुर 1,44,900 1,58,060 लखनऊ 1,44,900 1,58,060 भोपाल 1,44,740 1,57,900 श्रीनगर 1,44,740 1,57,900 जोधपुर 1,44,740 1,57,900 नोएडा 1,44,900 1,58,060 गुरुग्राम 1,44,900 1,58,060 गाजियाबाद 1,44,900 1,58,060

बाजार पर आयात शुल्क का गहरा प्रभाव

केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में आयात शुल्क में की गई बढ़ोतरी का घरेलू सर्राफा बाजार पर सीधा असर पड़ा है. इस कदम का मुख्य उद्देश्य सोने के आयात को कम करना, देश के व्यापार घाटे को नियंत्रित करना और भारतीय रुपये पर दबाव को कम करना था.

उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में, विशेष रूप से शादी-ब्याह और आगामी त्योहारों के सीजन में कीमतों में मजबूती बनी रह सकती है. आमतौर पर इन सीजन में भारत में सोने के आभूषणों की मांग काफी बढ़ जाती है.

दूसरी ओर, ज्वैलर्स और बड़े व्यापारियों ने चिंता व्यक्त की है कि लगातार बढ़ती कीमतों से आम उपभोक्ताओं के खरीदारी के सेंटिमेंट पर असर पड़ सकता है. बाजार समीक्षकों का यह भी कहना है कि इस तेज उछाल के बाद अब खुदरा खरीदार काफी सतर्क और फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं.

आगे भी उतार-चढ़ाव जारी रहने के आसार

वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, अंतरराष्ट्रीय मुद्रास्फीति (महंगाई) की चिंताएं और वैश्विक ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता के कारण पिछले कुछ महीनों से भारतीय बाजार में सोने के दाम काफी उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं.

बाजार के जानकारों का कहना है कि आने वाले हफ्तों में सोने की चाल वैश्विक सर्राफा रुझानों, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत रुख, मुद्रा विनिमय दरों और घरेलू स्तर पर मांग की स्थिति पर निर्भर करेगी.