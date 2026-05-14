Stocks To Buy or Sell Today, May 14, 2026: आज टाटा मोटर्स, भारती एयरटेल और केन्स टेक्नोलॉजी समेत इन शेयरों पर रहेगी निवेशकों की नजर

Stocks To Buy or Sell Today, May 14, 2026: भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) में लगातार चार सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला बुधवार को थम गया। 13 मई को सेंसेक्स (Sensex) और निफ्टी (Nifty) मामूली बढ़त के साथ बंद हुए. वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव (Global Geopolitical Tensions) और कच्चे तेल की कीमतों (Crude Oil Prices) में अस्थिरता के बावजूद बाजार ने संभलने की कोशिश की. आज, गुरुवार (14 मई) के कारोबारी सत्र में टाटा मोटर्स (Tata Motors) और भारती एयरटेल (Bharti Airtel) जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर निवेशकों और ट्रेडर्स के रडार पर रहेंगे. यह भी पढ़ें: Stocks To Buy or Sell Today, May 13, 2026: आज टाटा पावर, वोडाफोन आइडिया और बर्जर पेंट्स समेत इन शेयरों पर रहेगी नजर; निवेश से पहले जानें ताजा अपडेट
बुधवार का बाजार प्रदर्शन
पिछले कारोबारी सत्र में बीएसई (BSE) सेंसेक्स 49.74 अंक (0.07 प्रतिशत) की बढ़त के साथ 74,608.98 पर बंद हुआ. वहीं, एनएसई (NSE) निफ्टी 33.05 अंक (0.14 प्रतिशत) चढ़कर 23,412.60 के स्तर पर पहुंच गया. हालांकि, बाजार की यह बढ़त काफी सीमित रही क्योंकि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने निवेशकों के उत्साह को नियंत्रित रखा.
इन शेयरों में दिखी तेजी
आज के सत्र में कई शेयर सुर्खियों में रह सकते हैं, जिनमें जायडस लाइफसाइंसेज, भारती एयरटेल और केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया प्रमुख हैं. बुधवार को इन तीनों कंपनियों के शेयरों ने शानदार प्रदर्शन किया:
- केन्स टेक्नोलॉजी (KAYNES): इसमें ₹132.70 की बड़ी बढ़त देखी गई.
- भारती एयरटेल (BHARTIARTL): इस शेयर में ₹24.40 की तेजी दर्ज की गई.
- जायडस लाइफसाइंसेज (ZYDUSLIFE): यह स्टॉक ₹9.35 की बढ़त के साथ बंद हुआ.
इसके अतिरिक्त, एनलसी इंडिया (NLCINDIA) और बालाजी एमाइंस (BALAMINES) के शेयरों में भी क्रमशः ₹18.90 और ₹21.50 की मजबूती देखी गई, जिससे आज इनके प्रति सकारात्मक रुझान रह सकता है.
टाटा मोटर्स पर दबाव
जहां कई बड़े शेयर हरे निशान में बंद हुए, वहीं टाटा मोटर्स (TMCV) के शेयरों में गिरावट देखी गई। बुधवार को यह स्टॉक ₹2.35 की गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुआ. आज निवेशक यह देखेंगे कि क्या इस गिरावट के बाद शेयर में रिकवरी आती है या बिकवाली का दबाव बना रहता है.
बाजार के लिए चुनौतियां
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान में निवेशकों का रुख सतर्कता भरा है. एक तरफ चुनिंदा शेयरों में बढ़त दिख रही है, तो दूसरी तरफ वैश्विक अनिश्चितता और क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव चिंता का विषय बना हुआ है. आज के सत्र में बाजार की दिशा इन वैश्विक संकेतों और प्रमुख शेयरों के प्रदर्शन पर निर्भर करेगी.
(डिस्क्लेमर: यह समाचार केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में न लें। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है, कृपया किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें।)