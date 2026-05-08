Stocks To Buy or Sell Today, May 8, 2026: रिलायंस, एक्सिस बैंक और पेटीएम समेत इन शेयरों पर रहेगी निवेशकों की नजर; जानें आज की बड़ी हलचल

शेयर बाजार आज के टॉप स्टॉक्स (Photo Credits: File Image)

Stocks To Buy or Sell Today, May 8, 2026: भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) आज यानी शुक्रवार को कारोबार के लिए खुल गया है और निवेशकों की नजरें कुछ चुनिंदा शेयरों पर टिकी हुई हैं. वैश्विक परिस्थितियों और कंपनियों के नवीनतम वित्तीय परिणामों के आधार पर, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries), एक्सिस बैंक (Axis Bank), पेटीएम (Paytm) और लोढ़ा डेवलपर्स (Lodha Developers) जैसे शेयरों में बड़ी अस्थिरता देखने को मिल सकती है. व्यापारियों और निवेशकों के लिए आज का सत्र काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कई बड़े कॉरपोरेट घटनाक्रम बाजार की दिशा तय करेंगे. यह भी पढ़ें: Stock Market Holiday Today, May 1: महाराष्ट्र दिवस पर आज शेयर बाजार में छुट्टी; NSE और BSE में ट्रेडिंग बंद, जानें कब खुलेगा मार्केट

रिलायंस इंडस्ट्रीज और एक्सिस बैंक: मार्जिन और फंडरेजिंग पर नजर

रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) के शेयर आज केंद्र में रहेंगे. कंपनी का राजस्व 2.94 लाख करोड़ रुपये रहा है, लेकिन पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण O2C (ऑयल टू केमिकल) मार्जिन में दबाव देखा गया है. वहीं, रिलायंस रिटेल और जियो के मजबूत प्रदर्शन ने निवेशकों का भरोसा बनाए रखा है.

दूसरी ओर, एक्सिस बैंक (Axis Bank) ने उम्मीद से बेहतर 7,071.3 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है. बैंक के बोर्ड ने इक्विटी और ऋण के माध्यम से 55,000 करोड़ रुपये जुटाने की बड़ी योजना को मंजूरी दी है, जिससे इसके शेयरों में तेजी की संभावना है.

पेटीएम (Paytm): नियामक कार्रवाई का असर

पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द होने के बाद आज इसके मूल संस्थान 'वन 97 कम्युनिकेशंस' के शेयरों पर दबाव देखा जा सकता है. हालांकि, कंपनी ने स्पष्ट किया है कि उसके पास जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी है और उसकी डिजिटल सेवाओं पर इसका कोई सीधा वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा.

रियल एस्टेट और फाइनेंस सेक्टर में बढ़त

लोढ़ा डेवलपर्स (Lodha) और एलएंडटी फाइनेंस (L&T Finance) ने शानदार तिमाही नतीजे पेश किए हैं. लोढ़ा डेवलपर्स का शुद्ध लाभ 9.3% बढ़कर 1,007.9 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. वहीं, एलएंडटी फाइनेंस का मुनाफा 26.79% की उछाल के साथ 806.63 करोड़ रुपये रहा है. इन दोनों कंपनियों के मजबूत फंडामेंटल्स आज खरीदारों को आकर्षित कर सकते हैं.

बलरामपुर चीनी मिल्स: नई निवेश योजना

चीनी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी बलरामपुर चीनी मिल्स ने 160 करोड़ रुपये के निवेश से नया लैक्टोजिप्सम प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की घोषणा की है. यह रणनीतिक कदम कंपनी के भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

नोट: शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें.